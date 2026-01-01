Smartum F-104 люминесцентный источник освещения

Характеристики:
- мощность – 4X26W = 104W
- цветовая температура – 5500 К
Москва
Малая Семеновская 3с6
Smartum F-104 – люминесцентный осветитель, простой в использовании. Разработан специально для цифровой фотографии, предметной и портретной съемки. Отличается от большинства люминесцентных источников света тем, что имеет направленный световой поток. Каждый прибор поставляется в комплекте с лампами и съемным полупрозрачным светорассеивателем, изготовленным из ткани.
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