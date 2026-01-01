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RusRay CT 4-75P студийный четырехламповый люминесцентный осветитель для ламп KinoFlo 75Вт

RusRay CT 4-75P студийный четырехламповый люминесцентный осветитель для ламп KinoFlo 75Вт

RusRay
Артикул: MTG-0301

Универсальный люминесцентный осветитель RusRay CT 4-75P предназначен для профессионального использования в малых и средних, а также больших студиях в качестве основного источника заполняющего (заливающего) света, бокового света или для заливки фона (фоновый свет).

Прибор оснащен ручным регулятором интенсивности светового потока.

Совместим с 4-футовыми лампами KINOFLO (Т12) мощностью 75 Вт.

RusRay CT 4-75P оснащен двумя "черными" шторками. Имеет декларацию соответствия таможенного союза.

Описание

Универсальный люминесцентный осветитель RusRay CT 4-75P дает рассеянный световой поток с цветовой температурой 3200 К или 5600 К, в зависимости от типа установленных ламп.

"Черные" шторки предназначены для эффективного управления геометрией светового потока, избегая дополнительных засветок, присущих "зеркальным" шторкам. Опционально возможна поставка зеркальных шторок для увеличения яркости осветителя.

Характеристики:

  • освещенность 1м 3200/5400 - 1750/2300 лк
  • освещенность 2м 3200/5400 - 450/600 лк
  • освещенность 3м 3200/5400 - 250/320 лк
  • освещенность 4м 3200/5400 - 150/200 лк
  • тип крепления - спигот-адаптер 16 мм, "мама"
  • количество шторок - 2
  • количество ламп - 4
  • тип ламп - T12, 75 Вт
  • цветовая температура - 3200 K/5600 K
  • рабочая частота - 48 кГц
  • управление - ручное
  • напряжение питания - 190...240 В
  • габариты осветителя - 1320 х 620 х 75 мм (с лирой и шторками)
  • масса осветителя - 9 кг

Комплектация

  • Осветитель.
  • Шторки.
  • Крепление.
  • Спигот-адаптер (16 мм)
  • Шнур питания.
  • Паспорт.
  • Инструкция.

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