RusRay CT 4-75P студийный четырехламповый люминесцентный осветитель для ламп KinoFlo 75Вт

Артикул: MTG-0301

Универсальный люминесцентный осветитель RusRay CT 4-75P предназначен для профессионального использования в малых и средних, а также больших студиях в качестве основного источника заполняющего (заливающего) света, бокового света или для заливки фона (фоновый свет).

Прибор оснащен ручным регулятором интенсивности светового потока.

Совместим с 4-футовыми лампами KINOFLO (Т12) мощностью 75 Вт.

RusRay CT 4-75P оснащен двумя "черными" шторками. Имеет декларацию соответствия таможенного союза.