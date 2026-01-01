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RusRay CT 4-75 студийный четырехламповый люминесцентный осветитель для ламп KinoFlo 75Вт

RusRay CT 4-75 студийный четырехламповый люминесцентный осветитель для ламп KinoFlo 75Вт

RusRay
Артикул: MTG-0302

Универсальный люминесцентный осветитель RusRay CT 4-75 предназначен для профессионального использования в малых и средних, а также больших студиях в качестве основного источника заполняющего (заливающего) света, бокового света или для заливки фона (фоновый свет).

Интенсивность света прибора можно регулировать вручную или по цифровому протоколу (DMX 512) с пульта.

Совместим с 4-футовыми лампами KINOFLO (Т12) мощностью 75 Вт.

RusRay CT 4-75 оснащен двумя "черными" шторками.

Имеет декларацию соответствия таможенного союза.

Описание

Универсальный люминесцентный осветитель RusRay CT 4-75 дает рассеянный световой поток с цветовой температурой 3200 К или 5600 К, в зависимости от типа установленных ламп.

Кроме функции управления интенсивностью свечения, пользователю так же доступно время общей наработки прибора. Наличие обнуляемого счетчика наработки ламп позволяет заранее подготовить лампы, не дожидаясь их выхода из строя.

Блок управления прибором оснащен функцией мягкого старта для предотвращения негативного влияния переходных процессов на электронику.

Осветитель оснащен памятью уровня светового потока: при включении яркость прибора выводится на уровень, который был установлен перед выключением. Имеется функция автоматического определения сигнала DMX 512: при наличии сигнала от пульта на входе/выходе прибор автоматически переключается на управление по протоколу DMX 512.

"Черные" шторки люминесцентного осветителя предназначены для эффективного управления геометрией светового потока, избегая дополнительных засветок, присущих "зеркальным" шторкам. Опционально возможна поставка зеркальных шторок для увеличения яркости осветителя.

Характеристики:

  • освещенность 1м 3200/5400 - 1750/2300 лк
  • освещенность 2м 3200/5400 - 450/600 лк
  • освещенность 3м 3200/5400 - 250/320 лк
  • освещенность 4м 3200/5400 - 150/200 лк
  • тип крепления - спигот-адаптер 16 мм, "мама"
  • количество шторок - 2
  • количество ламп - 4
  • тип ламп - T12, 75 Вт
  • цветовая температура - 3200 K/5600 K
  • рабочая частота - 48 кГц
  • управление - по цифровому протоколу DMX 512 или вручную
  • напряжение питания - 190...240 В
  • габариты осветителя - 1320 х 620 х 75 мм (с лирой и шторками)
  • масса осветителя - 9 кг

Комплектация

  • Осветитель.
  • Шторки.
  • Крепление.
  • Спигот-адаптер (16 мм)
  • Шнур питания.
  • Паспорт.
  • Инструкция.

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