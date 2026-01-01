RusRay CT 4-40P студийный четырехламповый люминесцентный осветитель для ламп KinoFlo 40Вт

Артикул: MTG-0297

Универсальный люминесцентный осветитель RusRay CT 4-40P предназначен для профессионального использования в малых и средних, а также больших студиях в качестве основного источника заполняющего (заливающего) света, бокового света или для заливки фона (фоновый свет).

Прибор имеет ручной регулятор интенсивности светового потока. Совместим с 2-х футовыми лампами KINOFLO (Т12) мощностью 40 Вт.

RusRay CT 4-40P оснащен двумя "черными" шторками.

Имеет декларацию соответствия таможенного союза.