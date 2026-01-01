RusRay CT 4-40P студийный четырехламповый люминесцентный осветитель для ламп KinoFlo 40Вт

Универсальный люминесцентный осветитель RusRay CT 4-40P дает рассеянный световой поток с цветовой температурой 3200 К или 5600 К, в зависимости от типа установленных ламп.
"Черные" шторки предназначены для эффективного управления геометрией светового потока, избегая дополнительных засветок, присущих "зеркальным" шторкам. Опционально возможна поставка зеркальных шторок для увеличения яркости осветителя.
Характеристики:
- освещенность 1м 3200/5400 - 970/1280 лк
- освещенность 2м 3200/5400 - 250/330 лк
- освещенность 3м 3200/5400 - 140/180 лк
- освещенность 4м 3200/5400 - 85/110 лк
- тип крепления - спигот-адаптер 16 мм, "мама"
- количество шторок - 2
- количество ламп - 4
- тип ламп - T12, 40 Вт
- цветовая температура - 3200 K/5600 K
- рабочая частота - 48 кГц
- управление - ручное
- напряжение питания - 190...240 В
- габариты осветителя - 635 х 520 х 75 мм (с лирой и шторками)
- масса осветителя - 6.5 кг