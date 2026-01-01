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RusRay CM 4-55 потолочный четырехламповый люминесцентный осветитель

RusRay CM 4-55 потолочный четырехламповый люминесцентный осветитель

RusRay
Артикул: MTG-0294

Универсальный люминесцентный осветитель RusRay CM 4-55 предназначен для профессионального использования в залах видео-конференц связи, а также студиях в качестве основного источника заполняющего (заливающего) света с потолочными системами типа ARMSTRONG, GRILIATO или кассетного типа.

Интенсивность света прибора можно регулировать вручную либо по цифровому протоколу (DMX 512) с пульта.

Совместим с лампами Osram серии DULUX L, STUDIOLINE, KINOFLO серии COMPACT 55C мощностью 55 Вт с цоколем 2G11.

RusRay CM 4-55 оснащен встроенным матовым фильтром.

Имеет декларацию соответствия таможенного союза.

Описание

Универсальный люминесцентный осветитель RusRay CM 4-55 дает рассеянный световой поток с цветовой температурой 3200 К или 5400 К, в зависимости от типа установленных ламп.

Кроме функции управления интенсивностью свечения пользователю доступно время общей наработки прибора. Наличие обнуляемого счетчика наработки ламп позволяет заблаговременно подготовить лампы, не дожидаясь их выхода из строя.

Блок управления прибором оснащен функцией мягкого старта для предотвращения негативного влияния переходных процессов на электронику, тем самым увеличивая срок службы прибора.

Осветитель оснащен памятью уровня светового потока: при включении яркость прибора выводится на уровень, который был установлен перед выключением. Имеется функция автоматического определения сигнала DMX 512: при наличии сигнала от пульта на входе/выходе прибор автоматически переключается на управление по протоколу DMX 512.

Поглощение светового потока встроенным матовым фильтром составляет всего 25%. Это в 2 раза эффективнее, чем фильтрами "Опал", широко применяемыми в производстве светового оборудования.

Характеристики:

  • освещенность 1м 3200/5400 - 2700/3400 лк
  • освещенность 2м 3200/5400 - 680/870 лк
  • освещенность 3м 3200/5400 - 310/380 лк
  • освещенность 4м 3200/5400 - 170/220 лк
  • тип крепления - Армстронг, кассетная
  • количество шторок - 0
  • количество ламп - 4
  • тип ламп - TC-L, 55 Вт
  • тип патрона - 2G11
  • цветовая температура - 3200 K/5400 K
  • рабочая частота - 48 кГц
  • управление - по цифровому протоколу DMX 512 или вручную
  • напряжение питания - 190...240 В
  • габариты осветителя - 596 х 596 х 160 мм
  • масса осветителя - 7 кг

Комплектация

  • Осветитель.
  • Лампа - 4 шт.
  • Шнур питания.
  • Паспорт.
  • Инструкция.

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