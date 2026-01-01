RusRay CB 6-55H студийный шестиламповый люминесцентный осветитель 330Вт

Артикул: MTG-0289

Люминесцентный осветитель RusRay CB 6-55H для профессионального использования в средних и больших студиях в качестве основного источника заполняющего (заливающего) света или для заливки фона (фоновый свет).

Не имеет возможности регулировки интенсивностью света прибора. Совместим с лампами Osram серии DULUX L, STUDIOLINE, KINOFLO серии COMPACT 55C мощностью 55 Вт с цоколем 2G11.

RusRay CB 6-55H оснащен четырьмя "черными" шторками.

Имеет декларацию соответствия таможенного союза.