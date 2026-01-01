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RusRay CB 6-55H студийный шестиламповый люминесцентный осветитель 330Вт
RusRay CB 6-55H студийный шестиламповый люминесцентный осветитель 330Вт

RusRay CB 6-55H студийный шестиламповый люминесцентный осветитель 330Вт

RusRay
Артикул: MTG-0289

Люминесцентный осветитель RusRay CB 6-55H для профессионального использования в средних и больших студиях в качестве основного источника заполняющего (заливающего) света или для заливки фона (фоновый свет).

Не имеет возможности регулировки интенсивностью света прибора. Совместим с лампами Osram серии DULUX L, STUDIOLINE, KINOFLO серии COMPACT 55C мощностью 55 Вт с цоколем 2G11.

RusRay CB 6-55H оснащен четырьмя "черными" шторками.

Имеет декларацию соответствия таможенного союза.

Описание

Люминесцентный осветитель RusRay CB 6-55H дает рассеянный световой поток с цветовой температурой 3200 К или 5400 К, в зависимости от типа установленных ламп. "Черные" шторки предназначены для эффективного управления геометрией светового потока, избегая дополнительных засветок, присущих "зеркальным" шторкам. Опционально возможна поставка зеркальных шторок для увеличения яркости осветителя.

Характеристики:

  • освещенность 1м 3200/5400 - 5750/7475 лк
  • освещенность 2м 3200/5400 - 1450/1900 лк
  • освещенность 3м 3200/5400 - 820/1060 лк
  • освещенность 4м 3200/5400 - 500/650 лк
  • тип крепления - спигот-адаптер 16 мм, "мама"
  • количество шторок - 4
  • количество ламп - 6
  • тип ламп - TC-L, 55 Вт
  • тип патрона - 2G11
  • цветовая температура - 3200 K/5400 K
  • рабочая частота - 48 кГц
  • управление - отсутствует
  • напряжение питания - 190...240 В
  • габариты осветителя - 635 х 670 х 75 мм (с лирой, спигот-адаптером и шторками)
  • масса осветителя - 11.4 кг

Комплектация

  • Осветитель.
  • Лампа - 6 шт.
  • Блок шторок.
  • Лира.
  • Спигот-адаптер (16 мм).
  • Шнур питания.
  • Паспорт.
  • Инструкция.

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