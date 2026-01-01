RusRay CB 6-55 студийный шестиламповый люминесцентный осветитель 330Вт

Описание

Люминесцентный осветитель RusRay CB 6-55 дает рассеянный световой поток с цветовой температурой 3200 К или 5400 К, в зависимости от типа установленных ламп.

Кроме функции управления интенсивностью свечения пользователю доступно время общей наработки прибора. Наличие обнуляемого счетчика наработки ламп позволяет заблаговременно подготовить лампы, не дожидаясь их выхода из строя.

Блок управления прибором оснащен функцией мягкого старта для предотвращения негативного влияния переходных процессов на электронику.

Осветитель оснащен памятью уровня светового потока: при включении яркость прибора выводится на уровень, который был установлен перед выключением. Имеется функция автоматического определения сигнала DMX 512: при наличии сигнала от пульта на входе/выходе прибор автоматически переключается на управление по протоколу DMX 512.

"Черные" шторки люминесцентного осветителя предназначены для эффективного управления геометрией светового потока, избегая дополнительных засветок, присущих "зеркальным" шторкам. Опционально возможна поставка зеркальных шторок для увеличения яркости осветителя.

Характеристики: