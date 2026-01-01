RusRay CB 4-55P студийный четырехламповый люминесцентный осветитель 220Вт

Артикул: MTG-0287

Универсальный люминесцентный осветитель RusRay CB 4-55P предназначен для профессионального использования в малых и средних, а так же больших студиях в качестве основного источника заполняющего (заливающего) света, бокового света или для заливки фона. Удобен для применения на выезде.

Прибор оснащен ручным регулятором интенсивности светового потока. Совместим с лампами Osram серии DULUX L, STUDIOLINE, KINOFLO серии COMPACT 55C с цоколем 2G11.

RusRay CB 4-55P оснащен четырьмя "черными" шторками.

Имеет декларацию соответствия таможенного союза.