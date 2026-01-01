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RusRay CB 4-55P студийный четырехламповый люминесцентный осветитель 220Вт
RusRay CB 4-55P студийный четырехламповый люминесцентный осветитель 220Вт

RusRay CB 4-55P студийный четырехламповый люминесцентный осветитель 220Вт

RusRay
Артикул: MTG-0287

Универсальный люминесцентный осветитель RusRay CB 4-55P предназначен для профессионального использования в малых и средних, а так же больших студиях в качестве основного источника заполняющего (заливающего) света, бокового света или для заливки фона. Удобен для применения на выезде.

Прибор оснащен ручным регулятором интенсивности светового потока. Совместим с лампами Osram серии DULUX L, STUDIOLINE, KINOFLO серии COMPACT 55C с цоколем 2G11.

RusRay CB 4-55P оснащен четырьмя "черными" шторками.

Имеет декларацию соответствия таможенного союза.

Описание

Люминесцентный осветитель RusRay CB 4-55P дает рассеянный световой поток с цветовой температурой 3200 К или 5400 К, в зависимости от типа установленных ламп.

"Черные" шторки предназначены для эффективного управления геометрией светового потока, избегая дополнительных засветок, присущих "зеркальным" шторкам. Опционально возможна поставка зеркальных шторок для увеличения светового потока осветителя.

Характеристики:

  • освещенность 1м 3200/5400 - 3700/4800 лк
  • освещенность 2м 3200/5400 - 940/1200 лк
  • освещенность 3м 3200/5400 - 530/700 лк
  • освещенность 4м 3200/5400 - 320/420 лк
  • тип крепления - спигот-адаптер 16 мм, "мама"
  • количество шторок - 4
  • количество ламп - 4
  • тип ламп - TC-L, 55 Вт
  • тип патрона - 2G11
  • цветовая температура - 3200 K/5400 K
  • рабочая частота - 48 кГц
  • управление - ручное
  • напряжение питания - 190...240 В
  • габариты осветителя - 635 х 520 х 75 мм (с лирой, спигот-адаптером и шторками)
  • масса осветителя - 7.9 кг

Комплектация

  • Осветитель.
  • Лампа - 4 шт.
  • Блок шторок.
  • Лира.
  • Спигот-адаптер (16 мм).
  • Шнур питания.
  • Паспорт.
  • Инструкция.

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