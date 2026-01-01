RusRay CB 4-55H студийный четырехламповый люминесцентный осветитель 220Вт

Артикул: MTG-0285

Люминесцентный осветитель RusRay CB 4-55H предназначен для профессионального использования в малых, средних и больших студиях в качестве основного источника заполняющего (заливающего) света, бокового света или для заливки фона. Не имеет возможности регулировки интенсивностью света прибора.

Совместим с лампами Osram серии DULUX L, STUDIOLINE, KINOFLO серии COMPACT 55C мощностью 55 Вт с цоколем 2G11.

RusRay CB 4-55H оснащен четырьмя "черными" шторками.

Имеет декларацию соответствия таможенного союза.