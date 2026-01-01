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RusRay CB 4-55H студийный четырехламповый люминесцентный осветитель 220Вт
RusRay CB 4-55H студийный четырехламповый люминесцентный осветитель 220Вт

RusRay CB 4-55H студийный четырехламповый люминесцентный осветитель 220Вт

RusRay
Артикул: MTG-0285

Люминесцентный осветитель RusRay CB 4-55H предназначен для профессионального использования в малых, средних и больших студиях в качестве основного источника заполняющего (заливающего) света, бокового света или для заливки фона. Не имеет возможности регулировки интенсивностью света прибора.

Совместим с лампами Osram серии DULUX L, STUDIOLINE, KINOFLO серии COMPACT 55C мощностью 55 Вт с цоколем 2G11.

RusRay CB 4-55H оснащен четырьмя "черными" шторками.

Имеет декларацию соответствия таможенного союза.

Описание

Люминесцентный осветитель RusRay CB 4-55H дает рассеянный световой поток с цветовой температурой 3200 К или 5400 К, в зависимости от типа установленных ламп.

"Черные" шторки предназначены для эффективного управления геометрией светового потока, избегая дополнительных засветок, присущих "зеркальным" шторкам. Опционально возможна поставка зеркальных шторок для увеличения светового потока осветителя.

Характеристики:

  • освещенность 1м 3200/5400 - 3700/4800 лк
  • освещенность 2м 3200/5400 - 940/1200 лк
  • освещенность 3м 3200/5400 - 530/700 лк
  • освещенность 4м 3200/5400 - 320/420 лк
  • тип крепления - спигот-адаптер 16 мм, "мама"
  • количество шторок - 4
  • количество ламп - 4
  • тип ламп - TC-L, 55 Вт
  • тип патрона - 2G11
  • цветовая температура - 3200 K/5400 K
  • рабочая частота - 48 кГц
  • управление - отсутствует
  • напряжение питания - 190...240 В
  • потребляемая мощность - 220 Вт
  • габариты осветителя - 635 х 520 х 75 мм (с лирой, спигот-адаптером и шторками)
  • масса осветителя - 7.6 кг

Комплектация

  • Осветитель.
  • Лампа - 4 шт.
  • Блок шторок.
  • Лира.
  • Спигот-адаптер (16 мм).
  • Шнур питания.
  • Паспорт.
  • Инструкция.

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