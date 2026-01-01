RusRay CB 4-55 студийный четырехламповый люминесцентный осветитель 220Вт

Артикул: MTG-0288

Универсальный люминесцентный осветитель RusRay CB 4-55 предназначен для профессионального использования в малых, средних и больших студиях в качестве основного источника заполняющего (заливающего) света, бокового света или для заливки фона (фоновый свет).

Совместим с лампами Osram серии DULUX L, STUDIOLINE, KINOFLO серии COMPACT 55C мощностью 55 Вт с цоколем 2G11. Интенсивность света прибора можно регулировать вручную или по цифровому протоколу (DMX 512) с пульта.

RusRay CB 4-55 оснащен четырьмя "черными" шторками.

Имеет декларацию соответствия таможенного союза.