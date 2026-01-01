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RusRay CB 2-55P студийный двухламповый люминесцентный осветитель. Управляемый 110Вт
RusRay CB 2-55P студийный двухламповый люминесцентный осветитель. Управляемый 110Вт

RusRay CB 2-55P студийный двухламповый люминесцентный осветитель. Управляемый 110Вт

RusRay
Артикул: MTG-0283

Люминесцентный осветитель RusRay CB 2-55P предназначен для профессионального использования в малых и средних студиях, а так же на выезде, в качестве источника заполняющего (заливающего) света или бокового света. Прибор оснащен ручным регулятором интенсивности светового потока.

Совместим с лампами Osram серии DULUX L, STUDIOLINE, KINOFLO серии COMPACT 55C с цоколем 2G11.

RusRay CB 2-55P оснащен четырьмя "черными" шторками.

Имеет декларацию соответствия таможенного союза.

Описание

Люминесцентный осветитель RusRay CB 2-55P дает рассеянный световой поток с цветовой температурой 3200 К или 5400 К, в зависимости от типа установленных ламп.

"Черные" шторки предназначены для эффективного управления геометрией светового потока, избегая дополнительных засветок, присущих "зеркальным" шторкам. Опционально возможна поставка зеркальных шторок для увеличения светового потока осветителя.

Характеристики:

  • освещенность 1м 3200/5400 - 1750/2300 лк
  • освещенность 2м 3200/5400 - 450/600 лк
  • освещенность 3м 3200/5400 - 250/320 лк
  • освещенность 4м 3200/5600 - 150/200 лк
  • тип крепления - спигот-адаптер 16 мм, "мама"
  • количество шторок - 4
  • количество ламп - 2
  • тип ламп - TC-L, 55 Вт
  • тип патрона - 2G11
  • цветовая температура - 3200 K/5400 K
  • рабочая частота - 48 кГц
  • управление - ручное
  • напряжение питания - 190...240 В
  • габариты осветителя - 635 х 370 х 75 мм (с лирой, спигот-адаптером и шторками)
  • масса осветителя - 4.1 кг

Комплектация

  • Осветитель.
  • Лампа - 2 шт.
  • Блок шторок.
  • Лира.
  • Спигот-адаптер (16 мм).
  • Шнур питания.
  • Паспорт.
  • Инструкция.

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