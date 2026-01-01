RusRay CB 2-55P студийный двухламповый люминесцентный осветитель. Управляемый 110Вт

Люминесцентный осветитель RusRay CB 2-55P дает рассеянный световой поток с цветовой температурой 3200 К или 5400 К, в зависимости от типа установленных ламп.
"Черные" шторки предназначены для эффективного управления геометрией светового потока, избегая дополнительных засветок, присущих "зеркальным" шторкам. Опционально возможна поставка зеркальных шторок для увеличения светового потока осветителя.
Характеристики:
- освещенность 1м 3200/5400 - 1750/2300 лк
- освещенность 2м 3200/5400 - 450/600 лк
- освещенность 3м 3200/5400 - 250/320 лк
- освещенность 4м 3200/5600 - 150/200 лк
- тип крепления - спигот-адаптер 16 мм, "мама"
- количество шторок - 4
- количество ламп - 2
- тип ламп - TC-L, 55 Вт
- тип патрона - 2G11
- цветовая температура - 3200 K/5400 K
- рабочая частота - 48 кГц
- управление - ручное
- напряжение питания - 190...240 В
- габариты осветителя - 635 х 370 х 75 мм (с лирой, спигот-адаптером и шторками)
- масса осветителя - 4.1 кг