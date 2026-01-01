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RusRay CB 2-55H студийный двухламповый люминесцентный осветитель 110Вт
RusRay CB 2-55H студийный двухламповый люминесцентный осветитель 110Вт

RusRay CB 2-55H студийный двухламповый люминесцентный осветитель 110Вт

RusRay
Артикул: MTG-0281

Люминесцентный осветитель RusRay CB 2-55H предназначен для профессионального использования в малых и средних студиях в качестве источника заполняющего света или бокового света. Не имеет возможности регулировки интенсивностью света прибора.

Совместим с лампами Osram серии DULUX L, STUDIOLINE, KINOFLO серии COMPACT 55C мощностью 55 Вт с цоколем 2G11.

RusRay CB 2-55H оснащен четырьмя "черными" шторками.

Имеет декларацию соответствия таможенного союза.

Описание

Люминесцентный осветитель RusRay CB 2-55H дает рассеянный световой поток с цветовой температурой 3200 К или 5400 К, в зависимости от типа установленных ламп.

"Черные" шторки предназначены для эффективного управления геометрией светового потока, избегая дополнительных засветок, присущих "зеркальным" шторкам. Опционально возможна поставка зеркальных шторок для увеличения светового потока осветителя.

Характеристики:

  • освещенность 1м 3200/5400 - 1750/2300 лк
  • освещенность 2м 3200/5400 - 450/600 лк
  • освещенность 3м 3200/5400 - 250/320 лк
  • освещенность 4м 3200/5600 - 150/200 лк
  • тип крепления - спигот-адаптер 16 мм, "мама"
  • количество шторок - 4
  • количество ламп - 2
  • тип ламп - TC-L, 55 Вт
  • тип патрона - 2G11
  • цветовая температура - 3200 K/5400 K
  • рабочая частота - 48 кГц
  • управление - отсутствует
  • напряжение питания - 190...240 В
  • габариты осветителя - 635 х 370 х 75 мм (с лирой, спигот-адаптером и шторками)
  • масса осветителя - 3.8 кг

Комплектация

  • Осветитель.
  • Лампа - 2 шт.
  • Блок шторок.
  • Лира.
  • Спигот-адаптер (16 мм).
  • Шнур питания.
  • Паспорт.
  • Инструкция.

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