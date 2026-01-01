RusRay CB 2-55A студийный двухламповый люминесцентный осветитель. Управляемый 110Вт

Артикул: MTG-0282

Люминесцентный осветитель RusRay CB 2-55А предназначен для профессионального использования в малых и средних студиях как источник заполняющего (заливающего) и бокового света.

Совместим с лампами Osram серии DULUX L, STUDIOLINE, KINOFLO серии COMPACT 55C мощностью 55 Вт с цоколем 2G11. Интенсивность света прибора регулируется посредством аналогового светового пульта с управляющим напряжением 0-10 В.

RusRay CB 2-55А оснащен четырьмя "черными" шторками.

Имеет декларацию соответствия таможенного союза.