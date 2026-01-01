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RusRay CB 2-55A студийный двухламповый люминесцентный осветитель. Управляемый 110Вт
RusRay CB 2-55A студийный двухламповый люминесцентный осветитель. Управляемый 110Вт

RusRay CB 2-55A студийный двухламповый люминесцентный осветитель. Управляемый 110Вт

RusRay
Артикул: MTG-0282

Люминесцентный осветитель RusRay CB 2-55А предназначен для профессионального использования в малых и средних студиях как источник заполняющего (заливающего) и бокового света.

Совместим с лампами Osram серии DULUX L, STUDIOLINE, KINOFLO серии COMPACT 55C мощностью 55 Вт с цоколем 2G11. Интенсивность света прибора регулируется посредством аналогового светового пульта с управляющим напряжением 0-10 В.

RusRay CB 2-55А оснащен четырьмя "черными" шторками.

Имеет декларацию соответствия таможенного союза.

Описание

Люминесцентный осветитель RusRay CB 2-55А дает рассеянный световой поток с цветовой температурой 3200 К или 5400 К, в зависимости от типа установленных ламп.

"Черные" шторки предназначены для эффективного управления геометрией светового потока, избегая дополнительных засветок, присущих "зеркальным" шторкам. Опционально возможна поставка зеркальных шторок для увеличения светового потока осветителя.

Характеристики:

  • освещенность 1м 3200/5400 - 1750/2300 лк
  • освещенность 2м 3200/5400 - 450/600 лк
  • освещенность 3м 3200/5400 - 250/320 лк
  • освещенность 4м 3200/5600 - 150/200 лк
  • тип крепления - спигот-адаптер 16 мм, "мама"
  • количество шторок - 4
  • количество ламп - 2
  • тип ламп - TC-L, 55 Вт
  • тип патрона - 2G11
  • цветовая температура - 3200 K/5400 K
  • рабочая частота - 48 кГц
  • управление - аналоговое, 0 - 10 В
  • напряжение питания - 190...240 В
  • габариты осветителя - 635 х 370 х 75 мм (с лирой, спигот-адаптером и шторками)
  • масса осветителя - 4.1 кг

Комплектация

  • Осветитель.
  • Лампа - 2 шт.
  • Блок шторок.
  • Лира.
  • Спигот-адаптер (16 мм).
  • Шнур питания.
  • Паспорт.
  • Инструкция.

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