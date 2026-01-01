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RusRay CB 2-55 студийный двухламповый люминесцентный осветитель. Управляемый 110Вт
RusRay CB 2-55 студийный двухламповый люминесцентный осветитель. Управляемый 110Вт

RusRay CB 2-55 студийный двухламповый люминесцентный осветитель. Управляемый 110Вт

RusRay
Артикул: MTG-0284

Люминесцентный осветитель RusRay CB 2-55 предназначен для профессионального использования в малых и средних студиях как источник заполняющего (заливающего) и бокового света.

Совместим с лампами Osram серии DULUX L, STUDIOLINE, KINOFLO серии COMPACT 55C мощностью 55 Вт с цоколем 2G11. Управление яркостью возможно вручную или по цифровому протоколу (DMX 512) с пульта.

RusRay CB 2-55 оснащен четырьмя "черными" шторками.

Имеет декларацию соответствия таможенного союза.

Описание

В люминесцентном осветителе RusRay CB 2-55 кроме функции управления интенсивностью свечения пользователю доступно время общей наработки прибора. Наличие обнуляемого счетчика наработки ламп позволяет заранее подготовить лампы, не дожидаясь их выхода из строя.

Цветовая температура светового потока (3200 К или 5400 К) определяется типом используемых ламп.

Блок управления прибором оснащен функцией мягкого старта для предотвращения негативного влияния переходных процессов на электронику.

Осветитель оснащен памятью уровня светового потока: при включении яркость прибора выводится на уровень, который был установлен перед выключением. Имеется функция автоматического определения сигнала DMX 512: при наличии сигнала от пульта на входе/выходе прибор автоматически переключается на управление по протоколу DMX 512.

"Черные" шторки люминесцентного осветителя предназначены для эффективного управления геометрией светового потока, избегая дополнительных засветок, присущих "зеркальным" шторкам. Опционально возможна поставка зеркальных шторок для увеличения светового потока осветителя.

Характеристики:

  • освещенность 1м 3200/5400 - 1750/2300 лк
  • освещенность 2м 3200/5400 - 450/600 лк
  • освещенность 3м 3200/5400 - 250/320 лк
  • освещенность 4м 3200/5600 - 150/200 лк
  • тип крепления - спигот-адаптер 16 мм, "мама"
  • количество шторок - 4
  • количество ламп - 2
  • тип ламп - TC-L, 55Вт
  • тип патрона - 2G11
  • цветовая температура - 3200 K/5400 K
  • рабочая частота - 48 кГц
  • управление - по цифровому протоколу DMX 512 или вручную
  • напряжение питания - 190...240 В
  • габариты осветителя - 635 х 370 х 75 мм (с лирой, спигот-адаптером и шторками)
  • масса осветителя - 4.2 кг

Комплектация

  • Осветитель.
  • Лампа - 2 шт.
  • Блок шторок.
  • Лира.
  • Спигот-адаптер (16 мм).
  • Шнур питания.
  • Паспорт.
  • Инструкция.

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