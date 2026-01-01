RusRay CA 8-55P студийный восьмиламповый люминесцентный осветитель 440Вт

Люминесцентный осветитель RusRay CA 8-55P дает рассеянный световой поток с цветовой температурой 3200 К или 5400 К, в зависимости от типа установленных ламп.
"Черные" шторки предназначены для эффективного управления геометрией светового потока, избегая дополнительных засветок, присущих "зеркальным" шторкам. Опционально возможна поставка зеркальных шторок для увеличения яркости осветителя.
Характеристики:
- освещенность 1м 3200/5400 - 7400/9600 лк
- освещенность 2м 3200/5400 - 1880/2400 лк
- освещенность 3м 3200/5400 - 1060/1400 лк
- освещенность 4м 3200/5400 - 640/840 лк
- тип крепления - спигот-адаптер 16 мм, "мама"
- количество шторок - 2
- количество ламп - 8
- тип ламп - TC-L, 55 Вт
- тип патрона - 2G11
- цветовая температура - 3200 K/5400 K
- рабочая частота - 48 кГц
- управление - ручное
- напряжение питания - 190...240 В
- габариты осветителя - 1150 х 740 х 75 мм (с лирой, спигот-адаптером и шторками)
- масса осветителя - 13.8 кг