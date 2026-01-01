RusRay CA 8-55P студийный восьмиламповый люминесцентный осветитель 440Вт

Артикул: MTG-0309

Люминесцентный осветитель RusRay CA 8-55P предназначен для профессионального использования в средних и больших студиях в качестве основного источника заполняющего (заливающего) света или для заливки фона (фоновый свет).

Удобен для применения на выезде. Прибор оснащен ручным регулятором интенсивности светового потока. Совместим с лампами Osram серии DULUX L, STUDIOLINE, KINOFLO серии COMPACT 55C с цоколем 2G11. RusRay CA 8-55P оснащен двумя "черными" шторками. Имеет декларацию соответствия таможенного союза.