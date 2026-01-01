images
RusRay CA 8-55 студийный восьмиламповый люминесцентный осветитель 440Вт

RusRay CA 8-55 студийный восьмиламповый люминесцентный осветитель 440Вт

RusRay
Артикул: MTG-0310

Универсальный люминесцентный осветитель RusRay CA 8-55 предназначен для профессионального использования в больших и средних студиях в качестве основного источника заполняющего (заливающего) света, бокового света или для заливки фона (фоновый свет).

Интенсивность света прибора можно регулировать вручную или по цифровому протоколу (DMX 512) с пульта. Совместим с лампами Osram серии DULUX L, STUDIOLINE, KINOFLO серии COMPACT 55C мощностью 55 Вт с цоколем 2G11.

RusRay CA 8-55 оснащен двумя "черными" шторками.

Имеет декларацию соответствия таможенного союза.

Описание

Универсальный люминесцентный осветитель RusRay CA 8-55 дает рассеянный световой поток с цветовой температурой 3200 К или 5400 К, в зависимости от типа установленных ламп.

Кроме функции управления интенсивностью свечения, пользователю так же доступно время общей наработки прибора. Наличие обнуляемого счетчика наработки ламп позволяет заранее подготовить лампы, не дожидаясь их выхода из строя.

Блок управления прибором оснащен функцией мягкого старта для предотвращения негативного влияния переходных процессов на электронику.

Осветитель оснащен памятью уровня светового потока: при включении яркость прибора выводится на уровень, который был установлен перед выключением. Имеется функция автоматического определения сигнала DMX 512: при наличии сигнала от пульта на входе/выходе прибор автоматически переключается на управление по протоколу DMX 512.

"Черные" шторки люминесцентного осветителя предназначены для эффективного управления геометрией светового потока, избегая дополнительных засветок, присущих "зеркальным" шторкам. Опционально возможна поставка зеркальных шторок для увеличения яркости осветителя.

Характеристики:

  • освещенность 1м 3200/5400 - 7400/9600 лк
  • освещенность 2м 3200/5400 - 1880/2400 лк
  • освещенность 3м 3200/5400 - 1060/1400 лк
  • освещенность 4м 3200/5400 - 640/840 лк
  • тип крепления - спигот-адаптер 16 мм, "мама"
  • количество шторок - 2
  • количество ламп - 8
  • тип ламп - TC-L, 55 Вт
  • тип патрона - 2G11
  • цветовая температура - 3200 K/5400 K
  • рабочая частота - 48 кГц
  • управление - по цифровому протоколу DMX 512 или вручную
  • напряжение питания - 190...240 В
  • габариты осветителя - 1150 х 740 х 75 мм (с лирой, спигот-адаптером и шторками)
  • масса осветителя - 14 кг

Комплектация

  • Осветитель.
  • Лампа - 8 шт.
  • Блок шторок.
  • Лира.
  • Спигот-адаптер (16 мм).
  • Шнур питания.
  • Паспорт.
  • Инструкция.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Фотографии Нобуеси Араки — высокое искусство, эмоциональный эротизм и табуированные темы (18+)
Фотографии Нобуеси Араки — высокое искусство, эмоциональный эротизм и табуированные темы (18+)
Охота за насекомыми
Охота за насекомыми
Профессионально о микрофонах
Профессионально о микрофонах
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.