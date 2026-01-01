RusRay CA 4-55P студийный четырехламповый люминесцентный осветитель 220Вт

Артикул: MTG-0305

Универсальный люминесцентный осветитель RusRay CA 4-55P предназначен для профессионального использования в малых и средних, а так же больших студиях в качестве основного источника заполняющего (заливающего) света, бокового света или для заливки фона. Удобен для применения на выезде.

Прибор оснащен ручным регулятором интенсивности светового потока.

Совместим с лампами Osram серии DULUX L, STUDIOLINE, KINOFLO серии COMPACT 55C с цоколем 2G11.

RusRay CA 4-55P оснащен двумя "черными" шторками.

Имеет декларацию соответствия таможенного союза.