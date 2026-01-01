RusRay CA 2-55P студийный двухламповый люминесцентный осветитель. Управляемый 110Вт

Артикул: MTG-0303

Люминесцентный осветитель RusRay CA 2-55P предназначен для профессионального использования в малых и средних студиях, а так же на выезде, в качестве источника заполняющего (заливающего) света или бокового света. Удобен для применения на выезде.

Прибор оснащен ручным регулятором интенсивности светового потока.

Совместим с лампами Osram серии DULUX L, STUDIOLINE, KINOFLO серии COMPACT 55C с цоколем 2G11.

RusRay CA 2-55P оснащен двумя "черными" шторками.

Имеет декларацию соответствия таможенного союза.