Reddevil RDL 4x1200 S Kit осветитель постоянного света с лампами KINOFLO 3200K

Описание

Осветитель имеет большую площадь светящейся поверхности без мертвых зон и оборудован интегрированным электронным балластом. Комплект предназначен для съемки крупных предметов или освещения помещений при съемках на выезде. С помощью осветителя можно получить равномерный свет для заливки фона. Осветитель может быть установлен для рисующего света.

Лампы включаются парами (две внутренние и две внешние), что позволяет быстро понизить уровень освещенности, сохраняя равномерность светящейся поверхности.

Осветитель оснащен высокочастотными 30 кГц электронными балластами, устойчивыми к вибрациям и перепадам температур, с предварительным прогревом ламп и защитным отключением при отсоединении лампы.

Для изменения уровня освещенности есть возможность открывать и закрывать шторки, не переставляя рассеиватель.