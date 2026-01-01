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Reddevil RDL 4x1200 S Kit осветитель постоянного света с лампами KINOFLO 3200K
Reddevil RDL 4x1200 S Kit осветитель постоянного света с лампами KINOFLO 3200K

Reddevil RDL 4x1200 S Kit осветитель постоянного света с лампами KINOFLO 3200K

Reddevil
Артикул: NVF-8176

Reddevil RDL 4x1200 S Kit – комплект постоянного света на базе мощного студийного четырехлампового люминесцентного осветительного прибора и ламп KINOFLO мощностью 32W с цветовой температурой 3200K.

Описание

Осветитель имеет большую площадь светящейся поверхности без мертвых зон и оборудован интегрированным электронным балластом. Комплект предназначен для съемки крупных предметов или освещения помещений при съемках на выезде. С помощью осветителя можно получить равномерный свет для заливки фона. Осветитель может быть установлен для рисующего света.

Лампы включаются парами (две внутренние и две внешние), что позволяет быстро понизить уровень освещенности, сохраняя равномерность светящейся поверхности.

Осветитель оснащен высокочастотными 30 кГц электронными балластами, устойчивыми к вибрациям и перепадам температур, с предварительным прогревом ламп и защитным отключением при отсоединении лампы.

Для изменения уровня освещенности есть возможность открывать и закрывать шторки, не переставляя рассеиватель.

Комплектация

  • Осветительный прибор Red Devil RDL 1200 – 1 шт.
  • Лампы KINOFLO 32W 3200K – 4 шт.

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