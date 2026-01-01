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Reddevil 600 F с лампами KINOFLO T12/40w 5500K 2ft (242-K55-S) люминесцентный осветитель
Reddevil 600 F с лампами KINOFLO T12/40w 5500K 2ft (242-K55-S) люминесцентный осветитель
Reddevil 600 F с лампами KINOFLO T12/40w 5500K 2ft (242-K55-S) люминесцентный осветитель

Reddevil 600 F с лампами KINOFLO T12/40w 5500K 2ft (242-K55-S) люминесцентный осветитель

Reddevil
Артикул: NVF-9492

Reddevil 600 F с лампами KINOFLO T12/40w 5500K 2ft (242-K55-S) - четырехламповый люминесцентный осветитель.

Компактный студийный четырехламповый осветитель с интегрированным электронным балластом, предназначен для профессиональной видеосъемки.

Дает мягкий равномерный киносвет для заливки фона, установки в качестве рисующего света, съемки крупных предметов или освещения помещений при съемках на выезде.


Описание

Осветитель имеет высокий индекс светопередачи благодаря использованию оригинальных ламп KinoFlo.

Применение высококачественных электронных баластов 80 кГц позволяет снимать видео без мерцаний на высоких выдержках камеры. Электронные балласты, устойчивы к вибрациям и перепадам температур. Имеют функцию предварительного прогрева ламп и защитное отключение при отсоединении лампы.

Для изменения углов освещенности на осветителе предусмотрены шторки.

Вес прибора составляет - 5,2 кг. Устанавливаеться на средние стойки. Входное напряжение - 230V AC 50/60Hz.

Характеристики:

  • номинальная мощность, Вт - 160
  • индекс цветопередачи - CRI ≥95
  • частотность, кГц - 80
  • размеры, мм - 63х38х11
  • вес, кг – 5,3
  • рабочая температура - от -20 до +50 С
  • требования к электропитанию, В - 220-240


Комплектация

  • Прибор со встроенным балластом и шторками – 1 шт.
  • Съемный поворотный зажим – 1 шт.
  • Шнур питания 220в – 1 шт.
  • KINOFLO T12/40w 5500K 2ft (242-K55-S) - 4 шт.

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