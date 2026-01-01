Reddevil 600 F с лампами KINOFLO T12/40w 5500K 2ft (242-K55-S) люминесцентный осветитель

Осветитель имеет высокий индекс светопередачи благодаря использованию оригинальных ламп KinoFlo.
Применение высококачественных электронных баластов 80 кГц позволяет снимать видео без мерцаний на высоких выдержках камеры. Электронные балласты, устойчивы к вибрациям и перепадам температур. Имеют функцию предварительного прогрева ламп и защитное отключение при отсоединении лампы.
Для изменения углов освещенности на осветителе предусмотрены шторки.
Вес прибора составляет - 5,2 кг. Устанавливаеться на средние стойки. Входное напряжение - 230V AC 50/60Hz.
Характеристики:
- номинальная мощность, Вт - 160
- индекс цветопередачи - CRI ≥95
- частотность, кГц - 80
- размеры, мм - 63х38х11
- вес, кг – 5,3
- рабочая температура - от -20 до +50 С
- требования к электропитанию, В - 220-240