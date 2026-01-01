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FST KF-104II 4x45W флуоресцентный осветительный прибор с софтбоксом 40x60 см
FST KF-104II 4x45W флуоресцентный осветительный прибор с софтбоксом 40x60 см

FST KF-104II 4x45W флуоресцентный осветительный прибор с софтбоксом 40x60 см

FST
Артикул: DAN-1547

Флуоресцентный осветительный прибор FST KF-104II 4x45W с софтбоксом 40x60 см.

Люминесцентный источник освещения для предметной и других типов фото и видеосъемки. Стойка в комплект не входит!

Описание

Четыре энергосберегающие лампы дневного света (5600 К) мощностью по 45 Вт дают уровень освещенности примерно соответствующий 440-ваттной лампе накаливания. Благодаря низкой теплоотдаче прибор можно расположить значительно ближе к объекту съемки, чем галогенный источник. Это особенно удобно при съемке предметов, боящихся воздействия высоких температур, таких как, например, еда и цветы.

Лампы обеспечивают постоянное рассеянное свечение с регулировкой яркости, а софтбокс в свою очередь делает его более мягким. В сложенном виде занимает светильник минимум места и очень удобен в транспортировке.

Характеристики:

  • мощность - 180 Вт
  • цветовая температура – 5500 К
  • цоколь - E27
  • число ламп - 4
  • размер софтбокса - 40x60 см

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