FST FK-135 флуоресцентный осветительный прибор со стойкой

Артикул: OLE-1066

FST FK-135 – флуоресцентный осветитель. Модель достаточно проста в использовании. Осветитель разработан для цифровой фотографии, чаще всего применяется в портретной и предметной съемке. Комплектуется софтбоксом 40х40 см и стойкой Visico LS-8005. Дает мягкое рассеянное равномерное освещение. Лампа – 135 Вт с цоколем Е27. Цветовая температура – 5500 К.