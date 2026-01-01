FST FK-125 флуоресцентный осветительный прибор со стойкой

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
FST FK-125 – флуоресцентный осветитель. Модель достаточно проста в использовании. Осветитель разработан для цифровой фотографии, чаще всего применяется в портретной и предметной съемке. Комплектуется софтбоксом 40х40 см и стойкой Visico LS-8005. Дает мягкое рассеянное равномерное освещение. Лампа – 125 Вт с цоколем Е27. Цветовая температура – 5500 К.
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