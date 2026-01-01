FST F-104 люминесцентный источник освещения

- мощность – 4X26W = 104W
- цветовая температура – 5500 К
Москва
Малая Семеновская 3с6
FST F-104 – флуоресцентный осветитель, простой в использовании. Разработан специально для цифровой фотографии, предметной и портретной съемки. Отличается от большинства люминесцентных источников света тем, что имеет направленный световой поток.
Каждый прибор поставляется в комплекте с лампами и съемным полупрозрачным светорассеивателем, изготовленным из ткани.
Стойка в комплект не входит!
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FST LS-280 – стойка для установки студийного оборудования весом до 6 кг.
Снабжена стандартным креплением 5/8". Максимальная рабочая высота – 280 см. Минимальная рабочая высота - 96 см. В сложенном виде - 105 см. Вес - 1.8 кг.
Система Grifon B-3W крепится к стене или к потолку. Вначале крепятся специальные кронштейны (2шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона +7-10 см. Затем в специальные пазы кронштейнов устанавливаются пластмассовые крепежи-распорки (6шт.), которые должны после этого быть установлены в тубус бумажного фона.
Grifon GRIF-13 – комплект люминесцентного света мощностью 450 Вт.
В комплекте используются энергосберегающие лампы для студийных осветителей с патроном на цоколь Е27. Правильная световая температура 5000-5500К даст чистый белый свет, поэтому пропадает необходимость длительной постобработки. Комплект легкий в сборке и транспортировке, хорошо подходит как начинающим фотолюбителям, так и профессиональным фотографам. Используется в качестве основного и как дополнительное оборудование в фото- или видеостудии.
Falcon Eyes В-8510/H – мобильная система установки фона типа «ворота» с телескопической верхней перекладиной. Предназначена для работы с тканевыми фонами, возможна так же установка любых рулонных фонов. Система удобна в эксплуатации, хранении и легкая при транспортировке. Может быть использована для студийной съемки и фотографии на выезде. Длина в упаковке - 126 см.