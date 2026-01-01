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FST F-104 люминесцентный источник освещения

FST F-104 люминесцентный источник освещения

FST
Артикул: NVF-697

FST F-104 – флуоресцентный осветитель, простой в использовании. Разработан специально для цифровой фотографии, предметной и портретной съемки. Отличается от большинства люминесцентных источников света тем, что имеет направленный световой поток.

Каждый прибор поставляется в комплекте с лампами и съемным полупрозрачным светорассеивателем, изготовленным из ткани.

Описание

Характеристики:
  • мощность – 4X26W = 104W
  • цветовая температура – 5500 К

 

Комплектация

  • Лампа 26Вт 5500К – 4 шт.
  • Рефлектор.
  • Съемный матерчатый рассеиватель.

Стойка в комплект не входит!

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