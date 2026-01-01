images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
-10 %
Godox WL4B светодиодный осветитель для подводной съемки
Godox WL4B светодиодный осветитель для подводной съемки
Godox WL4B светодиодный осветитель для подводной съемки
Godox WL4B светодиодный осветитель для подводной съемки
Godox WL4B светодиодный осветитель для подводной съемки
Godox WL4B светодиодный осветитель для подводной съемки
Godox WL4B светодиодный осветитель для подводной съемки
Godox WL4B светодиодный осветитель для подводной съемки
Godox WL4B светодиодный осветитель для подводной съемки
Godox WL4B светодиодный осветитель для подводной съемки

Godox WL4B светодиодный осветитель для подводной съемки

Godox
Артикул: DAN-7507

WL4B - компактный и легкий светодиодный осветитель мощностью 4 Вт в водонепроницаемом металлическом корпусе, который позволит проводить съемки под водой при погружении на глубину до 30м и в самых экстремальных условиях.

Цветовая температура - 5600К±300К. CRI - 97.

Описание

Миниатюрный карманный фонарик весом всего 120 грамм и размерами, не превышающими 5 см, выдает мощный световой поток чистого белого света с освещенностью 1900 лк.

Индекс CRI/TLCI составляет 97, что обеспечивает точную цветопередачу полученных при съемке кадров.

В основание осветителя встроен мощный магнит, позволяющий закрепить устройство на металлической стойке или в любом удобном месте.

Кроме того, на корпусе предусмотрены три резьбовых монтажных отверстия с резьбой 1/4 дюйма, благодаря чему осветитель можно установить на осветительную стойку, риг, в «башмак» камеры (используя комплектный крепежный адаптером) и т.д.

Всего две кнопки управления задают 3 степени яркости светового потока, включают режим работы по Bluetooth, запускают световой сценарий SOS.

Осветитель питается от встроенного литиевого аккумулятора емкостью 1500мА. Полного заряда аккумулятора хватит примерно на 80 минут непрерывной работы на полной яркости или до 5.5 часов на минимальной яркости.

Аккумулятор заряжается при помощи комплектного кабеля USB-C, подключаемого к сетевому адаптеру или внешнему аккумулятору (в комплект не входят).

Характеристики:

  • Встроенный литиевый аккумулятор: 3,8В/1500мА
  • Мощность: 4Вт
  • Защита от воды: IPX8 (30м)
  • Цветовая температура: 5600К±300К
  • CRI: 97
  • Угол рассеивания луча: 55
  • Источник питания: 5В/2А постоянного тока
  • Температура эксплуатации: -10С~40С

Комплектация

  • Осветитель - 1 шт
  • Чехол - 1 шт
  • Кабель USB-C - 1 шт
  • Монтажный адаптер "на башмак" резьба 1/4 дюйма - 1 шт
  • Силиконовый диффузор - 1 шт
  • Руководство по эксплуатации - 1 шт

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Pixaero Mobus M телесуфлер
Pixaero Mobus M телесуфлер
Pixaero Mobus M телесуфлер
Арт. DAN-9080
Pixaero Mobus M телесуфлер
Наличие
в наличии 1-3 шт

Телесуфлер Pixaero Mobus M совместим со всеми записывающими устройствами - зеркальные камеры, смартфоны, хэндикамы, экшен-камерами, телекамерами, стабилизаторами.

Изготовлен из металла, защитное покрытие защищает корпус от царапин, отпечатков пальцев и выгорания. Матовое напыление внутри корпуса снижает блики.

Профессиональное сменное зеркало не дает замыла и двоения изображения, искажения цветов.

14 990 ₽
В корзину

Видео

6 советов для создания идеальной композиции в портретной фотографии с объективом 50 мм
6 советов для создания идеальной композиции в портретной фотографии с объективом 50 мм
​Илья Лукьянов — самобытный российский фотограф
​Илья Лукьянов — самобытный российский фотограф
Fotokvant LED-540ASRC светодиодный осветитель с пультом ДУ. Обзор
Fotokvant LED-540ASRC светодиодный осветитель с пультом ДУ. Обзор
Фотосессия детей. 5 советов по съемке
Фотосессия детей. 5 советов по съемке
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.