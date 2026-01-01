Godox WL4B светодиодный осветитель для подводной съемки

Описание

Миниатюрный карманный фонарик весом всего 120 грамм и размерами, не превышающими 5 см, выдает мощный световой поток чистого белого света с освещенностью 1900 лк.

Индекс CRI/TLCI составляет 97, что обеспечивает точную цветопередачу полученных при съемке кадров.

В основание осветителя встроен мощный магнит, позволяющий закрепить устройство на металлической стойке или в любом удобном месте.

Кроме того, на корпусе предусмотрены три резьбовых монтажных отверстия с резьбой 1/4 дюйма, благодаря чему осветитель можно установить на осветительную стойку, риг, в «башмак» камеры (используя комплектный крепежный адаптером) и т.д.

Всего две кнопки управления задают 3 степени яркости светового потока, включают режим работы по Bluetooth, запускают световой сценарий SOS.

Осветитель питается от встроенного литиевого аккумулятора емкостью 1500мА. Полного заряда аккумулятора хватит примерно на 80 минут непрерывной работы на полной яркости или до 5.5 часов на минимальной яркости.

Аккумулятор заряжается при помощи комплектного кабеля USB-C, подключаемого к сетевому адаптеру или внешнему аккумулятору (в комплект не входят).

Характеристики: