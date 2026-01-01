Grifon CB03-2 фотосумка

Характеристики:
- размер 70 х 22 х 18 см;
- цвет – черный;
- материал – плотный водостойкий полиэстер;
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фотосумка предназначена для хранения и переноски до пяти стоек или осветительного оборудования. Максимальная высота стоек в сложенном состоянии не более 68 см. Боковые стенки выполнены из уплотненного синтетического материала для защиты оборудования от повреждений при транспортировке. Молния по периметру с трех сторон.
Характеристики:
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