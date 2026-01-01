Grifon CB03-2 фотосумка

Артикул: OLE-2352

Фотосумка предназначена для хранения и переноски до пяти стоек или осветительного оборудования. Максимальная высота стоек в сложенном состоянии не более 68 см. Боковые стенки выполнены из уплотненного синтетического материала для защиты оборудования от повреждений при транспортировке. Молния по периметру с трех сторон.