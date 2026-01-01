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-10 %
Fotokvant WSC-2 кистевой ремень для фотоаппарата зеленый/красный
Fotokvant WSC-2 кистевой ремень для фотоаппарата зеленый/красный
Fotokvant WSC-2 кистевой ремень для фотоаппарата зеленый/красный
Fotokvant WSC-2 кистевой ремень для фотоаппарата зеленый/красный
Fotokvant WSC-2 кистевой ремень для фотоаппарата зеленый/красный
Fotokvant WSC-2 кистевой ремень для фотоаппарата зеленый/красный
Fotokvant WSC-2 кистевой ремень для фотоаппарата зеленый/красный
Fotokvant WSC-2 кистевой ремень для фотоаппарата зеленый/красный
Fotokvant WSC-2 кистевой ремень для фотоаппарата зеленый/красный

Fotokvant WSC-2 кистевой ремень для фотоаппарата зеленый/красный

Fotokvant
Артикул: MTG-3353

Fotokvant WSC-2 кистевой ремень для фотоаппарата зеленый/красный. Выполнен из натуральной кожи, ручная работа. Предназначен для фиксации камеры на запястье и позволяет носить ее, снимая нагрузку с руки долгое время. Обеспечивает надежный и удобный хват. Рекомендуется использовать с QZSD Q76 быстросъемная площадка для штативных голов, так как площадка имеет проушину для ремня. 

Описание

Fotokvant WSC-2 кистевой ремень для фотоаппарата зеленый/красный

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