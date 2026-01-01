Lowepro Slingshot Edge 250 AW сумка-слинг черного цвета

Описание

Сумки это серии будут оптимальным выбором для работы во время непродолжительных прогулок в городе и во время небольших путешествий. Серия сочетает защиту техники и быстрый доступ к содержимому через боковой доступ. При повороте слинга вперед с целью извлечь технику, крышка бокового доступа теперь открывается в сторону фотографа, что препятствует случайному падению оборудования и обеспечивает повышенную безопасность.

Характеристики: