images
images
images
images
images
images
Lowepro Slingshot Edge 250 AW сумка-слинг черного цвета
Lowepro Slingshot Edge 250 AW сумка-слинг черного цвета
Lowepro Slingshot Edge 250 AW сумка-слинг черного цвета
Lowepro Slingshot Edge 250 AW сумка-слинг черного цвета
Lowepro Slingshot Edge 250 AW сумка-слинг черного цвета
Lowepro Slingshot Edge 250 AW сумка-слинг черного цвета

Lowepro Slingshot Edge 250 AW сумка-слинг черного цвета

Lowepro
Артикул: NVF-6176

Lowepro Slingshot Edge 250 AW – сумка-слинг черного цвета делающая работу фотографа максимально комфортной. Размер (внешний), см – 15,6х26,7х48. Вес, г – 800. 

Описание

Сумки это серии будут оптимальным выбором для работы во время непродолжительных прогулок в городе и во время небольших путешествий. Серия сочетает защиту техники и быстрый доступ к содержимому через боковой доступ. При повороте слинга вперед с целью извлечь технику, крышка бокового доступа теперь открывается в сторону фотографа, что препятствует случайному падению оборудования и обеспечивает повышенную безопасность.

Характеристики:

  • отделение для личных вещей – есть  
  • соответствует стандарту ручной клади – да  
  • материал – текстиль  
  • цвет – черный  
  • внешняя длина, см – 15,6  
  • внешняя ширина, см – 26,7   
  • внешняя высота, см – 48
  • внутренняя длина, см – 12   
  • внутренняя ширина, см – 21  
  • внутренняя высота, см – 23   
  • водостойкая ткань – да  
  • модульные разделители – есть  
  • ремни для внешнего крепления штатива – есть  
  • вставка (анти-шок) для защиты фотокамеры от удара – есть  
  • защитный чехол от дождя – есть  
  • отделение для планшета – есть
  • вес, гр – 800  

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Семей Томацу
Семей Томацу
Лучшая палка для селфи – это друг
Лучшая палка для селфи – это друг
&quot;Фотограф царя&quot;: Сергей Михайлович Прокудин-Горский
"Фотограф царя": Сергей Михайлович Прокудин-Горский
Сетевой адаптер Fotokvant AC-NP-F750. Обзор
Сетевой адаптер Fotokvant AC-NP-F750. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.