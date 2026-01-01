Lowepro Slingshot Edge 250 AW сумка-слинг черного цвета

Сумки это серии будут оптимальным выбором для работы во время непродолжительных прогулок в городе и во время небольших путешествий. Серия сочетает защиту техники и быстрый доступ к содержимому через боковой доступ. При повороте слинга вперед с целью извлечь технику, крышка бокового доступа теперь открывается в сторону фотографа, что препятствует случайному падению оборудования и обеспечивает повышенную безопасность.
Характеристики:
- отделение для личных вещей – есть
- соответствует стандарту ручной клади – да
- материал – текстиль
- цвет – черный
- внешняя длина, см – 15,6
- внешняя ширина, см – 26,7
- внешняя высота, см – 48
- внутренняя длина, см – 12
- внутренняя ширина, см – 21
- внутренняя высота, см – 23
- водостойкая ткань – да
- модульные разделители – есть
- ремни для внешнего крепления штатива – есть
- вставка (анти-шок) для защиты фотокамеры от удара – есть
- защитный чехол от дождя – есть
- отделение для планшета – есть
- вес, гр – 800