Cullmann SYDNEY pro CrossPack 400+ рюкзак слинг

Артикул: NVF-9680

Cullmann SYDNEY pro CrossPack 400+ - легкий профессиональный рюкзак-слинг для фототехники.

Рюкзак, изготовлен из влагостойкого прочного нейлона. Подходит для хранения и транспортировки фотокамеры, объективов, вспышек и аксесуаров. Для быстрого доступа к технике предусмотрен фронтальный клапан. Рюкзак имеет анатомическую конструкцию с интегрированными вентиляционными каналами в области спины.

Внутренние размеры 28х21х13 см, вес - 1,3 кг.