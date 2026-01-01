Cullmann SYDNEY pro CrossPack 400+ рюкзак слинг

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Cullmann SYDNEY pro CrossPack 400+ - легкий профессиональный рюкзак-слинг для фототехники.
Рюкзак, изготовлен из влагостойкого прочного нейлона. Подходит для хранения и транспортировки фотокамеры, объективов, вспышек и аксесуаров. Для быстрого доступа к технике предусмотрен фронтальный клапан. Рюкзак имеет анатомическую конструкцию с интегрированными вентиляционными каналами в области спины.
Внутренние размеры 28х21х13 см, вес - 1,3 кг.
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