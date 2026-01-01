SL Case 13516 ударопрочный кейс 135х40х16 см

Описание

SL Case 13516 – ударопрочный кейс 135×40×16 см для транспортировки оборудования

SL Case 13516 (артикул MTG-0612) – это надёжный ударопрочный кейс, предназначенный для транспортировки и хранения фототехники, оптики, осветительного оборудования, дронов и других чувствительных приборов. Кейс изготовлен из высокопрочного ABS-пластика и полипропилена с многочисленными ребрами жёсткости, что обеспечивает защиту от ударов, деформаций и внешних воздействий.

Внешние размеры кейса – 1350×400×160 мм, внутренние – 1285×345×125 мм, объём – 55 литров. Модель оснащена колёсами для удобного перемещения, мощными застёжками и ручками для переноски. Степень защиты IP67 гарантирует полную герметичность от пыли и влаги, а также защиту от кратковременного погружения в воду.

Назначение и применение

Транспортировка фото- и видеооборудования: для камер, объективов, вспышек, осветителей.

для камер, объективов, вспышек, осветителей. Хранение оптических приборов: для телескопов, биноклей, микроскопов.

для телескопов, биноклей, микроскопов. Перевозка электроники: для дронов, ноутбуков, внешних дисков.

для дронов, ноутбуков, внешних дисков. Защита ценных инструментов: для измерительных приборов, лабораторного оборудования.

Ключевые особенности

Ударопрочная конструкция: ABS-пластик и полипропилен с рёбрами жёсткости.

ABS-пластик и полипропилен с рёбрами жёсткости. Защита IP67: полная герметичность от пыли, влаги и кратковременного погружения.

полная герметичность от пыли, влаги и кратковременного погружения. Колёса для перемещения: удобная транспортировка тяжёлого оборудования.

удобная транспортировка тяжёлого оборудования. Мощные застёжки и ручки: надёжная фиксация и комфортная переноска.

надёжная фиксация и комфортная переноска. Клапан выравнивания давления: предотвращает деформацию при перепадах атмосферного давления.

предотвращает деформацию при перепадах атмосферного давления. Пылевлагозащитная резинка по периметру: дополнительная герметизация.

дополнительная герметизация. Ложемент из вспененного полипропилена: позволяет формировать ячейки под конкретное оборудование.

позволяет формировать ячейки под конкретное оборудование. Отверстия для навесных замков: дополнительная защита от несанкционированного доступа.

Технические характеристики

Тип: ударопрочный кейс

ударопрочный кейс Бренд: SL Case

SL Case Модель: 13516

13516 Внешние размеры (Д×Ш×В): 1350 × 400 × 160 мм

1350 × 400 × 160 мм Внутренние размеры (Д×Ш×В): 1285 × 345 × 125 мм

1285 × 345 × 125 мм Объём: 55 л

55 л Материал: ABS-пластик, полипропилен

ABS-пластик, полипропилен Класс защиты: IP67

IP67 Колёса: есть

есть Застёжки: мощные клипсы

мощные клипсы Ручки: 2 (боковые)

2 (боковые) Клапан давления: есть

есть Ложемент: вспененный полипропилен (в комплекте)

вспененный полипропилен (в комплекте) Отверстия для замков: есть

Как использовать кейс

Подготовка ложемента: удалите фрагменты вспененного полипропилена для создания ячеек под конкретное оборудование. Размещение оборудования: поместите технику в подготовленные ячейки. Закрытие: закройте крышку и зафиксируйте застёжками. Транспортировка: используйте колёса и ручки для перемещения. Хранение: для дополнительной защиты используйте навесные замки.

Преимущества использования

Надёжная защита: ударопрочный корпус и герметизация IP67.

ударопрочный корпус и герметизация IP67. Удобство: колёса и ручки для комфортной транспортировки.

колёса и ручки для комфортной транспортировки. Гибкость: ложемент позволяет адаптировать кейс под любое оборудование.

ложемент позволяет адаптировать кейс под любое оборудование. Безопасность: отверстия для замков защищают от кражи.

Совместимость с аксессуарами

Навесные замки: для дополнительной защиты.

для дополнительной защиты. Сменные ложементы: при необходимости можно заменить.

Уход и хранение