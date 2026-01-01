SL Case 13516 ударопрочный кейс 135х40х16 см

SL Case 13516 – ударопрочный кейс 135×40×16 см для транспортировки оборудования
SL Case 13516 (артикул MTG-0612) – это надёжный ударопрочный кейс, предназначенный для транспортировки и хранения фототехники, оптики, осветительного оборудования, дронов и других чувствительных приборов. Кейс изготовлен из высокопрочного ABS-пластика и полипропилена с многочисленными ребрами жёсткости, что обеспечивает защиту от ударов, деформаций и внешних воздействий.
Внешние размеры кейса – 1350×400×160 мм, внутренние – 1285×345×125 мм, объём – 55 литров. Модель оснащена колёсами для удобного перемещения, мощными застёжками и ручками для переноски. Степень защиты IP67 гарантирует полную герметичность от пыли и влаги, а также защиту от кратковременного погружения в воду.
Назначение и применение
- Транспортировка фото- и видеооборудования: для камер, объективов, вспышек, осветителей.
- Хранение оптических приборов: для телескопов, биноклей, микроскопов.
- Перевозка электроники: для дронов, ноутбуков, внешних дисков.
- Защита ценных инструментов: для измерительных приборов, лабораторного оборудования.
Ключевые особенности
- Ударопрочная конструкция: ABS-пластик и полипропилен с рёбрами жёсткости.
- Защита IP67: полная герметичность от пыли, влаги и кратковременного погружения.
- Колёса для перемещения: удобная транспортировка тяжёлого оборудования.
- Мощные застёжки и ручки: надёжная фиксация и комфортная переноска.
- Клапан выравнивания давления: предотвращает деформацию при перепадах атмосферного давления.
- Пылевлагозащитная резинка по периметру: дополнительная герметизация.
- Ложемент из вспененного полипропилена: позволяет формировать ячейки под конкретное оборудование.
- Отверстия для навесных замков: дополнительная защита от несанкционированного доступа.
Технические характеристики
- Тип: ударопрочный кейс
- Бренд: SL Case
- Модель: 13516
- Внешние размеры (Д×Ш×В): 1350 × 400 × 160 мм
- Внутренние размеры (Д×Ш×В): 1285 × 345 × 125 мм
- Объём: 55 л
- Материал: ABS-пластик, полипропилен
- Класс защиты: IP67
- Колёса: есть
- Застёжки: мощные клипсы
- Ручки: 2 (боковые)
- Клапан давления: есть
- Ложемент: вспененный полипропилен (в комплекте)
- Отверстия для замков: есть
Как использовать кейс
- Подготовка ложемента: удалите фрагменты вспененного полипропилена для создания ячеек под конкретное оборудование.
- Размещение оборудования: поместите технику в подготовленные ячейки.
- Закрытие: закройте крышку и зафиксируйте застёжками.
- Транспортировка: используйте колёса и ручки для перемещения.
- Хранение: для дополнительной защиты используйте навесные замки.
Преимущества использования
- Надёжная защита: ударопрочный корпус и герметизация IP67.
- Удобство: колёса и ручки для комфортной транспортировки.
- Гибкость: ложемент позволяет адаптировать кейс под любое оборудование.
- Безопасность: отверстия для замков защищают от кражи.
Совместимость с аксессуарами
- Навесные замки: для дополнительной защиты.
- Сменные ложементы: при необходимости можно заменить.
Уход и хранение
- Храните кейс в сухом месте, защищённом от прямых солнечных лучей.
- При загрязнении протирайте корпус мягкой влажной тканью.
- Не используйте абразивные и химические чистящие средства.