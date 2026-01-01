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SL Case 13516 ударопрочный кейс 135х40х16 см
SL Case 13516 ударопрочный кейс 135х40х16 см
SL Case 13516 ударопрочный кейс 135х40х16 см
SL Case 13516 ударопрочный кейс 135х40х16 см
SL Case 13516 ударопрочный кейс 135х40х16 см

SL Case 13516 ударопрочный кейс 135х40х16 см

SL Case
Артикул: MTG-0612

SL Case 13516 ударопрочный кейс. Размеры внешние 1350х400х160 мм, внутренние 1285х345х125 мм, объем 55 л. Ударопрочный кейс изготовлен из ABS-пластика и полипропилена, обладает высокими прочностными характеристиками. Благодаря многочисленным ребрам жесткости, кейс позволяет выдерживать большие нагрузки и имеет дополнительную защиту от деформаций. Удары равномерно компенсируются, что сохраняет содержимое невредимым.


Описание

SL Case 13516 – ударопрочный кейс 135×40×16 см для транспортировки оборудования

SL Case 13516 (артикул MTG-0612) – это надёжный ударопрочный кейс, предназначенный для транспортировки и хранения фототехники, оптики, осветительного оборудования, дронов и других чувствительных приборов. Кейс изготовлен из высокопрочного ABS-пластика и полипропилена с многочисленными ребрами жёсткости, что обеспечивает защиту от ударов, деформаций и внешних воздействий.

Внешние размеры кейса – 1350×400×160 мм, внутренние – 1285×345×125 мм, объём – 55 литров. Модель оснащена колёсами для удобного перемещения, мощными застёжками и ручками для переноски. Степень защиты IP67 гарантирует полную герметичность от пыли и влаги, а также защиту от кратковременного погружения в воду.

Назначение и применение

  • Транспортировка фото- и видеооборудования: для камер, объективов, вспышек, осветителей.
  • Хранение оптических приборов: для телескопов, биноклей, микроскопов.
  • Перевозка электроники: для дронов, ноутбуков, внешних дисков.
  • Защита ценных инструментов: для измерительных приборов, лабораторного оборудования.

Ключевые особенности

  • Ударопрочная конструкция: ABS-пластик и полипропилен с рёбрами жёсткости.
  • Защита IP67: полная герметичность от пыли, влаги и кратковременного погружения.
  • Колёса для перемещения: удобная транспортировка тяжёлого оборудования.
  • Мощные застёжки и ручки: надёжная фиксация и комфортная переноска.
  • Клапан выравнивания давления: предотвращает деформацию при перепадах атмосферного давления.
  • Пылевлагозащитная резинка по периметру: дополнительная герметизация.
  • Ложемент из вспененного полипропилена: позволяет формировать ячейки под конкретное оборудование.
  • Отверстия для навесных замков: дополнительная защита от несанкционированного доступа.

Технические характеристики

  • Тип: ударопрочный кейс
  • Бренд: SL Case
  • Модель: 13516
  • Внешние размеры (Д×Ш×В): 1350 × 400 × 160 мм
  • Внутренние размеры (Д×Ш×В): 1285 × 345 × 125 мм
  • Объём: 55 л
  • Материал: ABS-пластик, полипропилен
  • Класс защиты: IP67
  • Колёса: есть
  • Застёжки: мощные клипсы
  • Ручки: 2 (боковые)
  • Клапан давления: есть
  • Ложемент: вспененный полипропилен (в комплекте)
  • Отверстия для замков: есть

Как использовать кейс

  1. Подготовка ложемента: удалите фрагменты вспененного полипропилена для создания ячеек под конкретное оборудование.
  2. Размещение оборудования: поместите технику в подготовленные ячейки.
  3. Закрытие: закройте крышку и зафиксируйте застёжками.
  4. Транспортировка: используйте колёса и ручки для перемещения.
  5. Хранение: для дополнительной защиты используйте навесные замки.

Преимущества использования

  • Надёжная защита: ударопрочный корпус и герметизация IP67.
  • Удобство: колёса и ручки для комфортной транспортировки.
  • Гибкость: ложемент позволяет адаптировать кейс под любое оборудование.
  • Безопасность: отверстия для замков защищают от кражи.

Совместимость с аксессуарами

  • Навесные замки: для дополнительной защиты.
  • Сменные ложементы: при необходимости можно заменить.

Уход и хранение

  • Храните кейс в сухом месте, защищённом от прямых солнечных лучей.
  • При загрязнении протирайте корпус мягкой влажной тканью.
  • Не используйте абразивные и химические чистящие средства.

Комплектация

  • Ударопрочный кейс SL Case 13516 – 1 шт.
  • Ложемент из вспененного полипропилена – 1 шт.

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