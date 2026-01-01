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Profcase Foam PRC 61.43-5/19 насеченный адаптивный поропласт для кейса

Profcase Foam PRC 61.43-5/19 насеченный адаптивный поропласт для кейса

Profcase
Артикул: NVF-1254

Насеченный адаптивный поропласт для кейсов Profcase.

Дополнительный набор уплотнителя предназначен для кейсов Profcase PRC 61.43-5/19.

Описание

Поропласт используется для укладки и подгонки под конкретные размеры оборудования. Имеет в три раза большую износостойкость и долговечность, чем обычный поролон.

Комплектация

  • Слой рельефного поропласта (пенополиуритан ППУ) для крышки кейса.
  • Несколько слоев поропласта с адаптивной насечкой в сердцевине.
  • Подложка в днище кейса.

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350 ₽
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