Peli 1615AirWD WL/WD BLACK PB защитный кейс черный с мягкими перегородками

Корпус Peli™ Air 1615 сделан из облегченного пластика, разработка которого принадлежит самой компании Peli™. Это изобретение, позволило сделать пластик тоньше, сохранив прочность при силовом воздействии.
А бесшумные колеса и складная ручка делают защитный кейс удобным для перемещений.
Все кейсы Peli™ Air проходят обязательные испытания на прочность и герметичность:
– Заполненные кейсы роняют на бетонную поверхность с высоты 1,8 м всеми стенками и углами
– Погружают на глубину 1 м на 30 минут (IP67)
– Роняют стальную арматуру весом 12,7 кг на все стенки с высоты 1 м.
– Проверяют колеса на дистанции 1 км: заполненные кейсы катят со скоростью 8 км/ч
Данная модель комплектуется мягкими защитными перегородками Dividers.
Характеристики:
- Внутренние размеры (см) 75,2 x 39,4 x 23,8
- Внешние размеры (см) 82,8 x 46,7 x 28,0
- Глубина крышки (см) 5.1
- Глубина дна (см) 18.7
- Внутренний объем (м3) 0.071
- Масса (кг) 7.84
- Плавучесть (кг) 76.1
- Материал корпуса Полимер собственной разработки HPX²
- Материал штифта Нержавеющая сталь
- Минимальная температура (°C) -51
- Максимальная температура (°C) 71