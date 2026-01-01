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Peli 1615AirWD WL/WD BLACK PB защитный кейс черный с мягкими перегородками
Peli 1615AirWD WL/WD BLACK PB защитный кейс черный с мягкими перегородками
Peli 1615AirWD WL/WD BLACK PB защитный кейс черный с мягкими перегородками
Peli 1615AirWD WL/WD BLACK PB защитный кейс черный с мягкими перегородками

Peli 1615AirWD WL/WD BLACK PB защитный кейс черный с мягкими перегородками

Peli
Артикул: MTG-4498

Peli 1615AirWD WL/WD BLACK PB защитный кейс черный с мягкими перегородками. Ударопрочный, герметичный и вместе с тем - необычайно легкий кейс Peli™ Air 1615 служит для защиты техники от любых вибрационных нагрузок и механических ударов. Внутренние размеры (см) 75,2 x 39,4 x 23,8. Внешние размеры (см) 82,8 x 46,7 x 28,0.

Описание

Корпус Peli™ Air 1615 сделан из облегченного пластика, разработка которого принадлежит самой компании Peli™. Это изобретение, позволило сделать пластик тоньше, сохранив прочность при силовом воздействии.
А бесшумные колеса и складная ручка делают защитный кейс удобным для перемещений.

Все кейсы Peli™ Air проходят обязательные испытания на прочность и герметичность:

– Заполненные кейсы роняют на бетонную поверхность с высоты 1,8 м всеми стенками и углами
– Погружают на глубину 1 м на 30 минут (IP67)
– Роняют стальную арматуру весом 12,7 кг на все стенки с высоты 1 м.
– Проверяют колеса на дистанции 1 км: заполненные кейсы катят со скоростью 8 км/ч

Данная модель комплектуется мягкими защитными перегородками Dividers.

Характеристики:

  • Внутренние размеры (см) 75,2 x 39,4 x 23,8
  • Внешние размеры (см) 82,8 x 46,7 x 28,0
  • Глубина крышки (см) 5.1
  • Глубина дна (см) 18.7
  • Внутренний объем (м3) 0.071
  • Масса (кг) 7.84
  • Плавучесть (кг) 76.1
  • Материал корпуса Полимер собственной разработки HPX²
  • Материал штифта Нержавеющая сталь
  • Минимальная температура (°C) -51
  • Максимальная температура (°C) 71

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