Peli 1615AirWD WL/WD BLACK PB защитный кейс черный с мягкими перегородками

Описание

Корпус Peli™ Air 1615 сделан из облегченного пластика, разработка которого принадлежит самой компании Peli™. Это изобретение, позволило сделать пластик тоньше, сохранив прочность при силовом воздействии.

А бесшумные колеса и складная ручка делают защитный кейс удобным для перемещений.



Все кейсы Peli™ Air проходят обязательные испытания на прочность и герметичность:



– Заполненные кейсы роняют на бетонную поверхность с высоты 1,8 м всеми стенками и углами

– Погружают на глубину 1 м на 30 минут (IP67)

– Роняют стальную арматуру весом 12,7 кг на все стенки с высоты 1 м.

– Проверяют колеса на дистанции 1 км: заполненные кейсы катят со скоростью 8 км/ч



Данная модель комплектуется мягкими защитными перегородками Dividers.

Характеристики: