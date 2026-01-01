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Peli 1560SC ударопрочный кейс с мягкими перегородками и органайзером для ноутбука
Peli 1560SC ударопрочный кейс с мягкими перегородками и органайзером для ноутбука
Peli 1560SC ударопрочный кейс с мягкими перегородками и органайзером для ноутбука

Peli 1560SC ударопрочный кейс с мягкими перегородками и органайзером для ноутбука

Peli
Артикул: DAN-3168

Ударопрочный кейс Peli 1560SC с мягкими перегородками и органайзером для ноутбука.

Герметичный кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Кейс изготовлен из пенопропелена с внутренними мягкими перегородками.

Описание

Класс защиты IP-67 - (максимальная защита от пыли и твердых частиц, полная защита от жидкостей при погружении на глубину до 1 м до 30 мин.)

Стандарт Def Stan 81-41 (испытания на вибрацию, мороз, сухой горячий воздух и удар/падение). Стандарт для ударопрочной, огнеупорной, пыле и водонепроницаемой тары многократного использования. STANAG 4280 - стандарт вооруженных сил (для ударопрочной, огнеупорной, пыле и водонепроницаемой тары многократного использования).

Для удобства транспортировки кейс оборудован колесами на подшипниках и выдвижной ручкой.

Кейс закрывается на две мощные застежки и имеет две металлизированные проушины для замков. Для выравнивания перепада давления предусмотрен клапан.

В крышке предусмотрен органайзер для ноутбука.

Поставляется с системой мягких перегородок.

Характеристики:

  • вес - 8,2 кг
  • цвет - черный
  • серия - Pelican Protector Case
  • объем - 44 литров
  • наполнение - с мягкими перегородками
  • глубина крышки - 5,1 см
  • глубина корпуса - 17,8 см
  • внешние размеры - 56,1x45,5x26,5 см
  • внутренние размеры - 50,6x38x22,9 см
  • плавучесть в соленой воде с загрузкой - 52,2 кг
  • материал корпуса - полепропилен
  • класс защиты - IP67, MIL-STD-810G Fungus Test
  • температурный диапазон - от -40 до 99 град. C

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