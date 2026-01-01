Peli 1535Air yellow ударопрочный кейс с разделителями системы TrekPak желтый

Класс защиты IP-67 - (максимальная защита от пыли и твердых частиц, полная защита от жидкостей при погружении на глубину до 1 м до 30 мин.)
Стандарт Def Stan 81-41 (испытания на вибрацию, мороз, сухой горячий воздух и удар/падение). Стандарт для ударопрочной, огнеупорной, пыле и водонепроницаемой тары многократного использования. Моделирование внутреннего пространства возможно при помощи пенополимера с насечками (поропласт).
Для удобства транспортировки кейс оборудован колесами на подшипниках и выдвижной ручкой.
Кейс закрывается на две мощные застежки и имеет две металлизированные проушины для замков. Для выравнивания перепада давления предусмотрен клапан.
Поставляется с разделителями системы TrekPak.
Характеристики:
- вес с поропластом - 4,5 кг
- пустой - 3,9 кг
- цвет - желтый
- серия - Pelican Air Cases
- объем - 27 литров
- наполнение - с разделителями системы TrekPak
- глубина крышки - 5,1 см
- глубина корпуса - 13,2 см
- внешние размеры - 55,8x35,5x22,8 см
- внутренние размеры - 51,8x28,4x18,3 см
- плавучесть в соленой воде с загрузкой - 29,4 кг
- материал корпуса - сверхлегкий запатентованный полимер HPX2
- температурный диапазон - от -51 до 71 град. C