Peli 1535Air yellow ударопрочный кейс с разделителями системы TrekPak желтый

Описание

Класс защиты IP-67 - (максимальная защита от пыли и твердых частиц, полная защита от жидкостей при погружении на глубину до 1 м до 30 мин.)

Стандарт Def Stan 81-41 (испытания на вибрацию, мороз, сухой горячий воздух и удар/падение). Стандарт для ударопрочной, огнеупорной, пыле и водонепроницаемой тары многократного использования. Моделирование внутреннего пространства возможно при помощи пенополимера с насечками (поропласт).

Для удобства транспортировки кейс оборудован колесами на подшипниках и выдвижной ручкой.

Кейс закрывается на две мощные застежки и имеет две металлизированные проушины для замков. Для выравнивания перепада давления предусмотрен клапан.

Поставляется с разделителями системы TrekPak.

Характеристики: