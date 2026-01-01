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Peli 1535Air black ударопрочный кейс с мягкими перегородками черный
Peli 1535Air black ударопрочный кейс с мягкими перегородками черный
Peli 1535Air black ударопрочный кейс с мягкими перегородками черный
Peli 1535Air black ударопрочный кейс с мягкими перегородками черный
Peli 1535Air black ударопрочный кейс с мягкими перегородками черный
Peli 1535Air black ударопрочный кейс с мягкими перегородками черный
Peli 1535Air black ударопрочный кейс с мягкими перегородками черный
Peli 1535Air black ударопрочный кейс с мягкими перегородками черный

Peli 1535Air black ударопрочный кейс с мягкими перегородками черный

Peli
Артикул: DAN-3143

Ударопрочный кейс с мягкими перегородками Peli 1535Air black, черный.

Герметичный кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Кейс изготовлен из облегченного пластика HPX2 с внутренними мягкими перегородками.

Описание

Класс защиты IP-67 - (максимальная защита от пыли и твердых частиц, полная защита от жидкостей при погружении на глубину до 1 м до 30 мин.)

Стандарт Def Stan 81-41 (испытания на вибрацию, мороз, сухой горячий воздух и удар/падение). Стандарт для ударопрочной, огнеупорной, пыле и водонепроницаемой тары многократного использования. Моделирование внутреннего пространства возможно при помощи пенополимера с насечками (поропласт).

Для удобства транспортировки кейс оборудован колесами на подшипниках и выдвижной ручкой.

Кейс закрывается на две мощные застежки и имеет две металлизированные проушины для замков. Для выравнивания перепада давления предусмотрен клапан. 

Поставляется с системой мягких перегородок.

Характеристики:

  • вес с поропластом - 4,5 кг
  • пустой - 3,9 кг
  • цвет - черный
  • серия - Pelican Air Cases
  • объем - 27 литров
  • наполнение - с мягкими перегородками
  • глубина крышки - 5,1 см
  • глубина корпуса - 13,2 см
  • внешние размеры - 55,8x35,5x22,8 см
  • внутренние размеры - 51,8x28,4x18,3 см
  • плавучесть в соленой воде с загрузкой - 29,4 кг
  • материал корпуса - сверхлегкий запатентованный полимер HPX2
  • температурный диапазон - от -51 до 71 град. C

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Peli 0915 cd card ударопрочный кейс для хранения карт памяти
Наличие
в наличии 4-10 шт

Ударопрочный кейс Peli 0915 cd card для хранения карт памяти.

Ударопрочный герметичный кейс обеспечивает полную защиту карт памяти от пыли, влаги и ударов. Класс влагозащищенности IPx4. Габаритные размеры 122×57×14 мм. Вес - 0,15 кг.

6 350 ₽
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