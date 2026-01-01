Peli 1510LFC ударопрочный кейс с поропластом и органайзером для ноутбука

Класс защиты IP-67 - (максимальная защита от пыли и твердых частиц, полная защита от жидкостей при погружении на глубину до 1 м до 30 мин.)
Стандарт Def Stan 81-41 (испытания на вибрацию, мороз, сухой горячий воздух и удар/падение). Стандарт для ударопрочной, огнеупорной, пыле и водонепроницаемой тары многократного использования. STANAG 4280 - стандарт вооруженных сил (для ударопрочной, огнеупорной, пыле и водонепроницаемой тары многократного использования).
Для удобства транспортировки кейс оборудован колесами на подшипниках и выдвижной ручкой.
Кейс закрывается на две мощные застежки и имеет две металлизированные проушины для замков. Для выравнивания перепада давления предусмотрен клапан.
В крышке предусмотрен органайзер для ноутбука.
Характеристики:
- вес с поропластом - 6,2 кг
- пустой - 5,4 кг
- цвет - черный
- серия - Pelican Protector Case
- объем - 27 литров
- наполнение - с поропластом
- глубина крышки - 4,5 см
- глубина корпуса - 14,7 см
- внешние размеры - 55,9x35,1x22,9 см
- внутренние размеры - 50,2x27,9x19,3 см
- плавучесть в соленой воде с загрузкой - 29,1 кг
- материал корпуса - полепропилен
- класс защиты - IP67, MIL-STD-810G Fungus Test
- температурный диапазон - от -40 до 99 град. C