Peli 1485Air yellow ударопрочный кейс с мягкими перегородками желтый

Класс защиты IP-67 - (максимальная защита от пыли и твердых частиц, полная защита от жидкостей при погружении на глубину до 1 м до 30 мин.)
Стандарт Def Stan 81-41 (испытания на вибрацию, мороз, сухой горячий воздух и удар/падение). Стандарт для ударопрочной, огнеупорной, пыле и водонепроницаемой тары многократного использования. Моделирование внутреннего пространства возможно при помощи пенополимера с насечками (поропласт).
Кейс закрывается на две мощные застежки и имеет две металлизированные проушины для замков. Для выравнивания перепада давления предусмотрен клапан.
Поставляется с системой мягких перегородокэ
Характеристики:
- вес с поропластом - 2,4 кг
- пустой - 2,1 кг
- цвет - желтый
- серия - Pelican Air Cases
- объем - 18 литров
- наполнение - с мягкими перегородками
- глубина крышки - 4,6 см
- глубина корпуса - 11 см
- внешние размеры - 48,7x32,5x17,5 см
- внутренние размеры - 45,1x25,9x15,6 см
- плавучесть в соленой воде с загрузкой - 18,6 кг
- материал корпуса - сверхлегкий запатентованный полимер HPX2
- температурный диапазон - от -51 до 71 град. C