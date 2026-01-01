images
images
images
images
images
images
images
Peli 1485Air black ударопрочный кейс с поропластом черный
Peli 1485Air black ударопрочный кейс с поропластом черный
Peli 1485Air black ударопрочный кейс с поропластом черный
Peli 1485Air black ударопрочный кейс с поропластом черный
Peli 1485Air black ударопрочный кейс с поропластом черный
Peli 1485Air black ударопрочный кейс с поропластом черный
Peli 1485Air black ударопрочный кейс с поропластом черный

Peli 1485Air black ударопрочный кейс с поропластом черный

Peli
Артикул: DAN-3134

Ударопрочный кейс с поропластом Peli 1485Air black, черный.

Герметичный кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Кейс изготовлен из облегченного пластика HPX2 с внутренним наполнителем (поропластом).

Описание

Класс защиты IP-67 - (максимальная защита от пыли и твердых частиц, полная защита от жидкостей при погружении на глубину до 1 м до 30 мин.)

Стандарт Def Stan 81-41 (испытания на вибрацию, мороз, сухой горячий воздух и удар/падение). Стандарт для ударопрочной, огнеупорной, пыле и водонепроницаемой тары многократного использования. Моделирование внутреннего пространства возможно при помощи пенополимера с насечками (поропласт). Кейс закрывается на две мощные застежки и имеет две металлизированные проушины для замков. Для выравнивания перепада давления предусмотрен клапан.

Характеристики:

  • вес с поропластом - 2,4 кг
  • пустой - 2,1 кг
  • цвет - черный
  • серия - Pelican Air Cases
  • объем - 18 литров
  • наполнение - с поропластом
  • глубина крышки - 4,6 см
  • глубина корпуса - 11 см
  • внешние размеры - 48,7x32,5x17,5 см
  • внутренние размеры - 45,1x25,9x15,6 см
  • плавучесть в соленой воде с загрузкой - 18,6 кг
  • материал корпуса - сверхлегкий запатентованный полимер HPX2
  • температурный диапазон - от -51 до 71 град. C

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Как выбирать вспышку. Советы профессионального фотографа
Как выбирать вспышку. Советы профессионального фотографа
Видеография. Часть 5. Как монтировать видео
Видеография. Часть 5. Как монтировать видео
Аббас
Аббас
Gaffer tape - клейкая лента для профессионалов
Gaffer tape - клейкая лента для профессионалов
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.