images
images
images
OffRoad ORT-9L водонепроницаемый кейс объем 9 л с воздушным клапаном 270х200х170 мм
OffRoad ORT-9L водонепроницаемый кейс объем 9 л с воздушным клапаном 270х200х170 мм
OffRoad ORT-9L водонепроницаемый кейс объем 9 л с воздушным клапаном 270х200х170 мм

OffRoad ORT-9L водонепроницаемый кейс объем 9 л с воздушным клапаном 270х200х170 мм

OffRoad
Артикул: NVF-6332

OffRoad водонепроницаемый кейс объем 9 л ORT-9L (270х200х170 мм) – герметичный кейс объемом 9 л обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Класс защиты IP-67, имеется клапан выравнивания давления. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками).

Описание

Герметичные кейсы обеспечивают полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Они имеют уплотнитель в крышке кейса, за счет чего достигается герметичность внутреннего пространства. Класс защиты IP-67, имеется клапан выравнивания давления. Моделирование внутреннего пространства возможно с помощью пенополимера с насечками, ложемента или модульных разделителей. Влагонепроницаемая приборная панель или специальные держатели приборной панели позволяют использовать кейс в качестве корпуса для прибора. Для обеспечения защиты содержимого от несанкционированного доступа предусмотрены проушины, в которые вставляется пломба или небольшой замок.

Характеристики:

  • влагозащищенность – IP-67
  • внешние размеры, мм – 306х270х195
  • внутренние размеры, мм – 270х200х170
  • материал – PP/ABS
  • объем, л – 9
  • вес, кг – 2,35

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Доставка

  • Доставка курьерскими службами
  • Доставка Почтой России
  • Доставка транспортными компаниями
  • Самовывоз

С этим товаром покупают

DGCASE 80-04 ударопрочный кейс 465х400х290 мм
DGCASE 80-04 ударопрочный кейс 465х400х290 мм
DGCASE 80-04 ударопрочный кейс 465х400х290 мм
Арт. DAN-1372
DGCASE 80-04 ударопрочный кейс 465х400х290 мм
Наличие
в наличии 4-10 шт

DGCASE 80-04 - ударопрочный кейс, внешние габариты - 465х400х290 мм.

Герметичный кейс, обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками).

15 700 ₽
В корзину
DGCASE 80-02 ударопрочный кейс 465х400х240 мм
DGCASE 80-02 ударопрочный кейс 465х400х240 мм
DGCASE 80-02 ударопрочный кейс 465х400х240 мм
Арт. DAN-1370
DGCASE 80-02 ударопрочный кейс 465х400х240 мм
Временно нет в наличии

DGCASE 80-02 - ударопрочный кейс, внешние габариты - 465х400х240 мм.

Герметичный кейс, обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками).

15 000 ₽
В корзину
-7 %
Fotokvant BGA-K21 труба картонная для студийных фонов 210 см
Fotokvant BGA-K21 труба картонная для студийных фонов 210 см
Fotokvant BGA-K21 труба картонная для студийных фонов 210 см
Арт. NVF-635
Fotokvant BGA-K21 труба картонная для студийных фонов 210 см
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 5 дн, 4 ч

Fotokvant BGA-K21 – труба для намотки студийных фонов. Изготовлена из картона. Длина 210 см., внутренний диаметр 46 мм, внешний 51 мм

-7 %700 ₽
650 ₽
В корзину

Видео

CPS 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть I
CPS 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть I
На что нужно обратить внимание при фотосъемке бутылки вина
На что нужно обратить внимание при фотосъемке бутылки вина
FeiyuTech AK4500 стабилизатор для видеосъемки. Обзор
FeiyuTech AK4500 стабилизатор для видеосъемки. Обзор
Типы студийных софтбоксов. Как правильно собрать и разобрать софтбокс
Типы студийных софтбоксов. Как правильно собрать и разобрать софтбокс
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Nanlite

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.