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OffRoad ORT-19,09L водонепроницаемый кейс объем 19.09 л с воздушным клапаном 330х350х170 мм
OffRoad ORT-19,09L водонепроницаемый кейс объем 19.09 л с воздушным клапаном 330х350х170 мм
OffRoad ORT-19,09L водонепроницаемый кейс объем 19.09 л с воздушным клапаном 330х350х170 мм

OffRoad ORT-19,09L водонепроницаемый кейс объем 19.09 л с воздушным клапаном 330х350х170 мм

OffRoad
Артикул: NVF-6325

OffRoad ORT-19,09L (330х350х170 мм) – герметичный кейс объемом 19,09л (ORT-19,09L 333517) обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Класс защиты IP-67, имеется клапан выравнивания давления. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками).

Описание

Герметичные кейсы обеспечивают полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Они имеют уплотнитель в крышке кейса, за счет чего достигается герметичность внутреннего пространства. Класс защиты IP-67, имеется клапан выравнивания давления. Моделирование внутреннего пространства возможно с помощью пенополимера с насечками, ложемента или модульных разделителей. Влагонепроницаемая приборная панель или специальные держатели приборной панели позволяют использовать кейс в качестве корпуса для прибора. Для обеспечения защиты содержимого от несанкционированного доступа предусмотрены проушины, в которые вставляется пломба или небольшой замок.

Характеристики:

  • влагозащищенность – IP-67
  • внешние размеры, мм – 363х420х198
  • внутренние размеры, мм – 334х347х168,5
  • материал – PP/ABS
  • объем, л – 20
  • вес, кг – 3,78

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