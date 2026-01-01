OffRoad ORT-19,09L водонепроницаемый кейс объем 19.09 л с воздушным клапаном 330х350х170 мм

Герметичные кейсы обеспечивают полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Они имеют уплотнитель в крышке кейса, за счет чего достигается герметичность внутреннего пространства. Класс защиты IP-67, имеется клапан выравнивания давления. Моделирование внутреннего пространства возможно с помощью пенополимера с насечками, ложемента или модульных разделителей. Влагонепроницаемая приборная панель или специальные держатели приборной панели позволяют использовать кейс в качестве корпуса для прибора. Для обеспечения защиты содержимого от несанкционированного доступа предусмотрены проушины, в которые вставляется пломба или небольшой замок.
Характеристики:
- влагозащищенность – IP-67
- внешние размеры, мм – 363х420х198
- внутренние размеры, мм – 334х347х168,5
- материал – PP/ABS
- объем, л – 20
- вес, кг – 3,78