OffRoad ORT-M392914 кейс транспортировочный Military объем 15 литров 39х29х14 см

Кейс оснащен ребрами жесткости для обеспечения дополнительной прочности и защиты от деформации. Износостойкие петли изготовлены из нержавеющей стали, что делает их более долговечными.
Замки-защелки надежно закрывают кейс и не позволяют ему открыться даже при сильных ударах и тряске. Отверстия-проушины с возможностью опломбирования или навесных замков исключают нежелательный доступ. Для переноски предусмотрена эргономичная и прочная ручка.
Технические характеристики:
- габариты, мм – 477х377х179
- внутренний размер, мм – 390х290х145
- глубина крышки/корпуса, мм – 61/82
- материал – PE(полиэтилен)
- вес, кг – 4,1
- объем, л – 15
- диапазон температуры, С – -40~80