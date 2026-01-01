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OffRoad ORT-M392914 кейс транспортировочный Military объем 15 литров 39х29х14 см
OffRoad ORT-M392914 кейс транспортировочный Military объем 15 литров 39х29х14 см
OffRoad ORT-M392914 кейс транспортировочный Military объем 15 литров 39х29х14 см

OffRoad ORT-M392914 кейс транспортировочный Military объем 15 литров 39х29х14 см

OffRoad
Артикул: NVF-8888

OffRoad ORT-M392914 – кейс транспортировочный Military обеспечивает полную защиту различного оборудования от ударов при перевозке и хранении.

Кейс может использоваться как корпус для обородования. Объем – 15 литров. Размер – 39х29х14 см.

Описание

Кейс оснащен ребрами жесткости для обеспечения дополнительной прочности и защиты от деформации. Износостойкие петли изготовлены из нержавеющей стали, что делает их более долговечными.

Замки-защелки надежно закрывают кейс и не позволяют ему открыться даже при сильных ударах и тряске. Отверстия-проушины с возможностью опломбирования или навесных замков исключают нежелательный доступ. Для переноски предусмотрена эргономичная и прочная ручка. 

Технические характеристики:

  • габариты, мм – 477х377х179
  • внутренний размер, мм – 390х290х145
  • глубина крышки/корпуса, мм – 61/82
  • материал – PE(полиэтилен)
  • вес, кг – 4,1
  • объем, л – 15
  • диапазон температуры, С – -40~80

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