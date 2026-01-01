OffRoad ORT-3.45L пластиковый кейс объем 212х148х110 мм

Кейс оснащен ребрами жесткости для обеспечения дополнительной прочности и защиты от деформации. Фланцевое соединение с морозостойкой неопреновой прокладкой поддерживают его герметичность и дает возможность использовать при температурах от -40 градусов до +90 градусов. Износостойкие петли изготовлены из нержавеющей стали, что делает их более долговечными.
Замки-защелки надежно закрывают кейс и не позволяют ему открыться даже при сильных ударах и тряске. Отверстия-проушины с возможностью опломбирования или навесных замков исключают нежелательный доступ. Для переноски предусмотрена эргономичная и прочная ручка.
Кейс поставляется бе ложемента!
Технические характеристики:
- внутренний размер, мм - 212х148х110
- глубина крышки/корпуса, мм - 35/75
- материал - полипропилен
- вес, кг - 0,9
- объем, л - 3,45
- диапазон температуры, С - -40~90
- влагозащищенность - IP67