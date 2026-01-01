OffRoad ORT 1L пластиковый водонепроницаемый кейс с автоматическим воздушным клапаном 171х134х47 мм

Описание

Кейс оснащен ребрами жесткости для обеспечения дополнительной прочности и защиты от деформации. Фланцевое соединение с морозостойкой неопреновой прокладкой поддерживают его герметичность и дает возможность использовать при температурах от -40 градусов до +80 градусов. Износостойкие петли изготовлены из нержавеющей стали, что делает их более долговечными. Для переноски предусмотрена эргономичная и прочная ручка.

Технические характеристики: