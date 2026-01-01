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OffRoad ORT 1L пластиковый водонепроницаемый кейс с автоматическим воздушным клапаном 171х134х47 мм

OffRoad ORT 1L пластиковый водонепроницаемый кейс с автоматическим воздушным клапаном 171х134х47 мм

OffRoad
Артикул: OLE-1031

OffRoad ORT 1L – небольшой герметичный кейс. Изготовлен из высококачественного пластика АВС с классом защиты IP-67. Предназначен для защиты различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Есть специальный тефлоновый клапан для выравнивания атмосферного давления. Кейс поставляется в комплекте с ложементом из вспененного полипропилена для формирования ячеек под требуемый размер приборов или оборудования. Объем 1 л.

Описание

Кейс оснащен ребрами жесткости для обеспечения дополнительной прочности и защиты от деформации. Фланцевое соединение с морозостойкой неопреновой прокладкой поддерживают его герметичность и дает возможность использовать при температурах от -40 градусов до +80 градусов. Износостойкие петли изготовлены из нержавеющей стали, что делает их более долговечными. Для переноски предусмотрена эргономичная и прочная ручка.

Технические характеристики:

  • влагозащищенность – IP-67
  • внешние размеры, мм – 190х170х60
  • внутренние размеры, мм – 171х134х47
  • объем, л – 1
  • материал – PP/ABS
  • вес, кг – 0,4

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