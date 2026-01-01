OffRoad ORT 1L пластиковый водонепроницаемый кейс с автоматическим воздушным клапаном 171х134х47 мм

Кейс оснащен ребрами жесткости для обеспечения дополнительной прочности и защиты от деформации. Фланцевое соединение с морозостойкой неопреновой прокладкой поддерживают его герметичность и дает возможность использовать при температурах от -40 градусов до +80 градусов. Износостойкие петли изготовлены из нержавеющей стали, что делает их более долговечными. Для переноски предусмотрена эргономичная и прочная ручка.
Технические характеристики:
- влагозащищенность – IP-67
- внешние размеры, мм – 190х170х60
- внутренние размеры, мм – 171х134х47
- объем, л – 1
- материал – PP/ABS
- вес, кг – 0,4