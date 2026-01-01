Характеристики:
- Внутренний размер: 380х267х157 мм
- Внешний размер: 420х330х166 мм
- Цвет: черный.
- Автоматический регулятор давления
- Защитный пеноматериал 3 с прорезями + 1 с ячейками
- Категория защиты ASTM/IP67
- Вес: 2.3 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO CX3815 жесткий кейс с наполнителем черный
Жесткий кейс разработан и изготовлен, чтобы обеспечить максимальную защиту оборудования во время транспортировки и хранения в неблагоприятных условиях. Модель 3815 имеет запатентованный замок, упроченные петли и углы, автоматический регулятор давления воздуха. Водонепроницаем. Соответствует нормативам для авиакомпаний для багажа, вносимого в качестве ручной клади. Сделан из композитного полипропилена по технологии литья под давлением, что предотвращает появление коррозии и обеспечивает защиту от пыли и ударопрочность.
Характеристики:
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KUPO CST2418 жесткий кейс с наполнителем черный с адаптером для стойки. Жесткий кейс разработан и изготовлен, чтобы обеспечить максимальную защиту оборудования во время транспортировки и хранения в неблагоприятных условиях. Модель 2418 имеет запатентованный замок, упроченные петли и углы, регулятор давления воздуха. Водонепроницаем.
Внутренний размер: 241х188х184 мм
Внешний размер: 300х248х212 мм
Вес: 1.7 кг
KUPO KS-097 Baby ballhead adapter w/ 3/8" tap адаптер
Адаптер для шаровой головки оснащен 16мм гнездом (внутри) и 28мм (внешним) цилиндром, что позволяет устанавливать любую штативную головку с резьбовым креплением 3/8" на любую студийную стойку. Благодаря компактному размеру и легкому алюминию это приспособление удобно брать с собой в дорогу, устанавливать камеру на любую другую штативную головку с отверстием, оснащенным резьбой 3/8" в любом месте на выездных съемках. Прекрасно подходит для монтажа на стойку Slider или стойку C-Stand, идеально для установки на стойку для света, которая гораздо выше штатива. У адаптера имеются три стопорных винта, предотвращающих откручивание штативной головки.