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Kupo CX3815 жесткий кейс с наполнителем черный

Kupo CX3815 жесткий кейс с наполнителем черный

Kupo
Артикул: OLE-1497

KUPO CX3815 жесткий кейс с наполнителем черный

Жесткий кейс разработан и изготовлен, чтобы обеспечить максимальную защиту оборудования во время транспортировки и хранения в неблагоприятных условиях. Модель 3815  имеет запатентованный замок, упроченные петли и углы, автоматический регулятор давления воздуха. Водонепроницаем. Соответствует нормативам для авиакомпаний для багажа, вносимого в качестве ручной клади. Сделан из композитного полипропилена по технологии литья под давлением, что предотвращает появление коррозии и обеспечивает защиту от пыли и ударопрочность.

Описание

Характеристики:

  • Внутренний размер: 380х267х157 мм
  • Внешний размер: 420х330х166 мм
  • Цвет: черный.
  • Автоматический регулятор давления
  • Защитный пеноматериал 3 с прорезями + 1 с ячейками
  • Категория защиты ASTM/IP67
  • Вес: 2.3 кг

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