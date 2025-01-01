Kupo CST2418 жесткий кейс с наполнителем черный с адаптером для стойки

KUPO CX3815 жесткий кейс с наполнителем черный
Жесткий кейс разработан и изготовлен, чтобы обеспечить максимальную защиту оборудования во время транспортировки и хранения в неблагоприятных условиях. Модель 3815 имеет запатентованный замок, упроченные петли и углы, автоматический регулятор давления воздуха. Водонепроницаем. Соответствует нормативам для авиакомпаний для багажа, вносимого в качестве ручной клади. Сделан из композитного полипропилена по технологии литья под давлением, что предотвращает появление коррозии и обеспечивает защиту от пыли и ударопрочность.