images
images
images
images
Kupo CST2418 жесткий кейс с наполнителем черный с адаптером для стойки
Kupo CST2418 жесткий кейс с наполнителем черный с адаптером для стойки
Kupo CST2418 жесткий кейс с наполнителем черный с адаптером для стойки
Kupo CST2418 жесткий кейс с наполнителем черный с адаптером для стойки

Kupo CST2418 жесткий кейс с наполнителем черный с адаптером для стойки

Kupo
Артикул: MTG-1882

KUPO CST2418 жесткий кейс с наполнителем черный с адаптером для стойки. Жесткий кейс разработан и изготовлен, чтобы обеспечить максимальную защиту оборудования во время транспортировки и хранения в неблагоприятных условиях. Модель 2418 имеет запатентованный замок, упроченные петли и углы, регулятор давления воздуха. Водонепроницаем.

Внутренний размер: 241х188х184 мм
Внешний размер: 300х248х212 мм
Вес: 1.7 кг

Описание

Модель 2418 имеет запатентованный замок, упроченные петли и углы, регулятор давления воздуха. Водонепроницаем.
Соответствует нормативам для авиакомпаний для багажа, вносимого в качестве ручной клади.
Сделан из композитного полипропилена по технологии литья под давлением, что предотвращает появление коррозии и обеспечивает защиту от пыли и ударопрочность.
Оснащен адаптером для комфортной установки кейса на стойку.
На колесиках, с видвижной ручкой.

Характеристики:

  • Внутренний размер: 241х188х184 мм
  • Внешний размер: 300х248х212 мм
  • Вес: 1.7 кг
  • Цвет: черный.
  • Защитный пеноматериал 3 с прорезями + 1 с ячейками
  • Категория защиты ASTM/IP67

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Kupo CX3815 жесткий кейс с наполнителем черный
Арт. OLE-1497
Kupo CX3815 жесткий кейс с наполнителем черный
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

KUPO CX3815 жесткий кейс с наполнителем черный

Жесткий кейс разработан и изготовлен, чтобы обеспечить максимальную защиту оборудования во время транспортировки и хранения в неблагоприятных условиях. Модель 3815  имеет запатентованный замок, упроченные петли и углы, автоматический регулятор давления воздуха. Водонепроницаем. Соответствует нормативам для авиакомпаний для багажа, вносимого в качестве ручной клади. Сделан из композитного полипропилена по технологии литья под давлением, что предотвращает появление коррозии и обеспечивает защиту от пыли и ударопрочность.

24 270 ₽
В корзину
KUPO KS-097 Baby ballhead adapter w/ 3/8&quot; tap адаптер
Арт. OLE-1535
KUPO KS-097 Baby ballhead adapter w/ 3/8" tap адаптер
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

KUPO KS-097 Baby ballhead adapter w/ 3/8" tap адаптер

Адаптер для шаровой головки оснащен 16мм гнездом (внутри) и 28мм (внешним) цилиндром, что позволяет устанавливать любую штативную головку с резьбовым креплением 3/8" на любую студийную стойку. Благодаря компактному размеру и легкому алюминию это приспособление удобно брать с собой в дорогу, устанавливать камеру на любую другую штативную головку с отверстием, оснащенным резьбой 3/8" в любом месте на выездных съемках. Прекрасно подходит для монтажа на стойку Slider или стойку C-Stand, идеально для установки на стойку для света, которая гораздо выше штатива. У адаптера имеются три стопорных винта, предотвращающих откручивание штативной головки.

3 680 ₽
В корзину

Видео

Камуфляжные тейпы Fotokvant для фото- и видеооборудования. Обзор
Камуфляжные тейпы Fotokvant для фото- и видеооборудования. Обзор
Битва стедикамов для смартфонов. Обзор
Битва стедикамов для смартфонов. Обзор
Как пользоваться моноподом
Как пользоваться моноподом
Что такое крепление батарей V-mount на примере обзора аккумулятора и зарядного устройства
Что такое крепление батарей V-mount на примере обзора аккумулятора и зарядного устройства
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера