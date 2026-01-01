Kupo CST5219 жесткий кейс с наполнителем, с адаптером для стойки черный

Описание

Кейс изготовлен из композитного полипропилена по технологии литья под давлением, что предотвращает появление коррозии и обеспечивает защиту от пыли и ударопрочность. Оснащен адаптером для комфортной установки кейса на стойку и имеет внутренний наполнитель (пеноматериал, 3 слоя с прорезями и 1 с ячейками).

Для комфортной транспортировки оснащен колесиками и видвижной ручкой. Класс защиты ASTM/IP67.

Характеристики: