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Kupo CST5219 жесткий кейс с наполнителем, с адаптером для стойки черный
Kupo CST5219 жесткий кейс с наполнителем, с адаптером для стойки черный

Kupo CST5219 жесткий кейс с наполнителем, с адаптером для стойки черный

Kupo
Артикул: DAN-1461

Герметичный кейс Kupo CST5219 обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении.

Модель имеет запатентованный замок, упроченные петли и углы, регулятор давления воздуха. Водонепроницаем. Соответствует нормативам для авиакомпаний для багажа, вносимого в качестве ручной клади.

Описание

Кейс изготовлен из композитного полипропилена по технологии литья под давлением, что предотвращает появление коррозии и обеспечивает защиту от пыли и ударопрочность. Оснащен адаптером для комфортной установки кейса на стойку и имеет внутренний наполнитель (пеноматериал, 3 слоя с прорезями и 1 с ячейками).

Для комфортной транспортировки оснащен колесиками и видвижной ручкой. Класс защиты ASTM/IP67.

Характеристики:

  • внутренний размер - 521х291х192 мм
  • внешние размеры - 570х355х225 мм
  • количество слоев ложемента - 4
  • вес - 5,1 кг
  • цвет - черный

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