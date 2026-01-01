Kupo CST5219 жесткий кейс с наполнителем, с адаптером для стойки черный

Кейс изготовлен из композитного полипропилена по технологии литья под давлением, что предотвращает появление коррозии и обеспечивает защиту от пыли и ударопрочность. Оснащен адаптером для комфортной установки кейса на стойку и имеет внутренний наполнитель (пеноматериал, 3 слоя с прорезями и 1 с ячейками).
Для комфортной транспортировки оснащен колесиками и видвижной ручкой. Класс защиты ASTM/IP67.
Характеристики:
- внутренний размер - 521х291х192 мм
- внешние размеры - 570х355х225 мм
- количество слоев ложемента - 4
- вес - 5,1 кг
- цвет - черный