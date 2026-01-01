DGCASE 20-01А ударопрочный кейс 580х580х160 мм

Артикул: DAN-1353

DGCASE 20-01А - ударопрочный кейс, внешние габариты - 580х580х160 мм.

Герметичный кейс с выдвижной ручкой и колесами, обеспечивает полную защиту от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Предназначен для хранения круглых предметов. Изготовлен из высококачественного полипропилена. Имеет внутренний ложемент из поролона. Закрывается на четыре мощные застежки.