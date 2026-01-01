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DGCASE 20-01А ударопрочный кейс 580х580х160 мм
DGCASE 20-01А ударопрочный кейс 580х580х160 мм
DGCASE 20-01А ударопрочный кейс 580х580х160 мм
DGCASE 20-01А ударопрочный кейс 580х580х160 мм

DGCASE 20-01А ударопрочный кейс 580х580х160 мм

DGCASE
Артикул: DAN-1353

DGCASE 20-01А - ударопрочный кейс, внешние габариты - 580х580х160 мм.

Герметичный кейс с выдвижной ручкой и колесами, обеспечивает полную защиту от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Предназначен для хранения круглых предметов. Изготовлен из высококачественного полипропилена. Имеет внутренний ложемент из поролона. Закрывается на четыре мощные застежки.

Описание


Характеристики:

  • внутренний размер, мм - 560х560х41(80)
  • внешние размеры, мм - 580х580х160
  • количество слоев ложемента - 1
  • толщина слоев уплотнителя, мм - 10
  • вес, кг - 4,4

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