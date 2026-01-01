Think Tank Retrospective 20 фотосумка черного цвета

Сумка достаточно вместительная, изготовлена из непромокаемой ткани, с мягкими стенками и высококачественной фурнитурой. Она имеет центральный отсек, который оснащен карманом-органайзером и двумя нейлоновыми складными отделениями на липучках, а также, внешние кармашки, широкий карман на фронтальной части, плоский отсек для документов, прозрачную визитницу под клапаном, боковые петли для дополнительных аксессуаров. Данная модель используется фотографами для транспортировки среднего комплекта фотооборудования.
В комплектацию к фото-сумке входит чехол с герметичными швами, который надежно защищает фототехнику от дождя.
Переносить фотосумку возможно двумя способами, на наплечном ремне и за ручку.
Характеристики:
- внутренние размеры, см - 30,5x29,8x15,2
- внешние размеры, см - 33x31,7x17,8
- вес, кг - 1,5