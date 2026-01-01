Think Tank Retrospective 20 фотосумка черного цвета

Описание

Сумка достаточно вместительная, изготовлена из непромокаемой ткани, с мягкими стенками и высококачественной фурнитурой. Она имеет центральный отсек, который оснащен карманом-органайзером и двумя нейлоновыми складными отделениями на липучках, а также, внешние кармашки, широкий карман на фронтальной части, плоский отсек для документов, прозрачную визитницу под клапаном, боковые петли для дополнительных аксессуаров. Данная модель используется фотографами для транспортировки среднего комплекта фотооборудования.

В комплектацию к фото-сумке входит чехол с герметичными швами, который надежно защищает фототехнику от дождя.

Переносить фотосумку возможно двумя способами, на наплечном ремне и за ручку.

Характеристики: