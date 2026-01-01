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Think Tank Retrospective 20 фотосумка черного цвета
Think Tank Retrospective 20 фотосумка черного цвета
Think Tank Retrospective 20 фотосумка черного цвета
Think Tank Retrospective 20 фотосумка черного цвета

Think Tank Retrospective 20 фотосумка черного цвета

Tamrac
Артикул: DAN-0994

Think Tank Retrospective 20 - удобная, практичная сумка для фототехники.

В ней без труда можно разместить зеркальную фотокамеру с пристегнутым объективом 70-200 f2.8, один - три дополнительных объектива, корпус полноформатной зеркальной камеры, фотовспышку и мелкие аксессуары. Цвет - черный. 

Описание

Сумка достаточно вместительная, изготовлена из непромокаемой ткани, с мягкими стенками и высококачественной фурнитурой. Она имеет центральный отсек, который оснащен карманом-органайзером и двумя нейлоновыми складными отделениями на липучках, а также, внешние кармашки, широкий карман на фронтальной части, плоский отсек для документов, прозрачную визитницу под клапаном, боковые петли для дополнительных аксессуаров. Данная модель используется фотографами для транспортировки среднего комплекта фотооборудования. 

В комплектацию к фото-сумке входит чехол с герметичными швами, который надежно защищает фототехнику от дождя.

Переносить фотосумку возможно двумя способами, на наплечном ремне и за ручку.

Характеристики:

  • внутренние размеры, см - 30,5x29,8x15,2
  • внешние размеры, см - 33x31,7x17,8
  • вес, кг - 1,5

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