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Think Tank Retrospective 10 pine фотосумка цвета мокрого асфальта

Think Tank Retrospective 10 pine фотосумка цвета мокрого асфальта

Think Tank
Артикул: NVF-1792

Think Tank Retrospective 10 pinestone – мягкая фотосумка городского типа на длинном ремне. Простой внешний вид модели позволяет переносить в ней профессиональное оборудование, не привлекая особого внимания. Вмещает профессиональную зеркальную камеру плюс 2–4 объектива.

Описание

На передней части фотосумки расположен карман, в котором можно разместить непосредственно фотокамеру (корпус). На переднем клапане есть застежки-липучки, которые обеспечивают тихое открытие фотосумки. Ремень мягкий, оснащен удобной и нескользкой плечевой прокладкой.

На задней части находится широкий карман. Этот карман может быть использован для хранения журналов, газет, документов. На сумке с двух сторон имеются петли из тесьмы, которые могут использоваться для крепления сумок меньших размеров. Кроме того, можно использовать карабин (не входит в комплект), чтобы быстро прикреплять принадлежности по бокам фотосумки.

Боковые карманы с обеих сторон фотосумки могут быть использованы для бутылки с водой и даже некоторых моделей вспышек.

В комплекте имеется специально разработанный чехол от дождя.

 

Комплектация

(28107)

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