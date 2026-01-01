Think Tank Photo Retrospective Lens Changer 3 Black фотосумка черная

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Think Tank Photo Retrospective Lens Changer 3 Black – фотосумка для хранения и транспортировки объективов. Сумка выполнена в неприметном стиле, она не похожа на фотокофр. Вмещает три объектива и небольшие аксессуары. Объективы находятся в отдельных карманах, быстрого доступа.
В заднем отделении предусмотрен органайзер для ручек, блокнота, батарей, и т.д.
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