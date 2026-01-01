Think Tank Photo Retrospective Lens Changer 3 Black фотосумка черная

Артикул: NVF-8101

Think Tank Photo Retrospective Lens Changer 3 Black – фотосумка для хранения и транспортировки объективов. Сумка выполнена в неприметном стиле, она не похожа на фотокофр. Вмещает три объектива и небольшие аксессуары. Объективы находятся в отдельных карманах, быстрого доступа.

В заднем отделении предусмотрен органайзер для ручек, блокнота, батарей, и т.д.